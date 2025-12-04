Zucco nega já ter contratado marqueteiro para a campanha

Deputado Luciano Zucco é pré-candidato ao governo do Estado pelo PL. Marina Ramos / Agência Câmara

Pré-candidato do PL a governador, o deputado Luciano Zucco negou nesta quinta-feira (4) ter contratado o jornalista Alexandre Oltramari para fazer o marketing da sua campanha. A informação foi publicada em agosto na coluna do jornalista Lauro Jardim, no jornal O Globo.

Zucco disse que foi apresentado a Oltramari, mas está conversando também outros profissionais antes de decidir pela contratação. Oltramari tem no currículo campanhas para candidatos de partidos de esquerda, centro e direita.