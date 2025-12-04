Zucco nega já ter contratado marqueteiro para a campanha

Pré-candidato do PL a governador, o deputado Luciano Zucco negou nesta quinta-feira (4) ter contratado o jornalista Alexandre Oltramari para fazer o marketing da sua campanha. A informação foi publicada em agosto na coluna do jornalista Lauro Jardim, no jornal O Globo.
Zucco disse que foi apresentado a Oltramari, mas está conversando também outros profissionais antes de decidir pela contratação. Oltramari tem no currículo campanhas para candidatos de partidos de esquerda, centro e direita.
Fez a campanha da ministra Simone Tebet quando ela concorreu ao Senado (2014), trabalhou para a petista Marta Suplicy na eleição em que ela concorreu a prefeita de São Paulo pelo MDB (2016), e fez trabalhos para Fernando Haddad à época em que foi prefeito de São Paulo. Entre seus antigos clientes, figuram Aécio Neves (PSDB), Marconi Perillo (PSDB) e Wilson Lima (União Brasil), governador do Amazonas.