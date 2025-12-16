Zezé Di Camargo foi baixo ao atacar as filhas de Silvio Santos e cínico no pedido de desculpas

Zezé Di Camargo publicou vídeo nas redes sociais pedindo para que emissora não exibisse seu especial de Natal após lançamento do canal SBT News com presença de Lula e Alexandre de Moraes. Instagram @zezedicamargo / Reprodução

Ao atacar de forma tão vil as filhas de Silvio Santos, herdeiras do império de comunicação construído pelo pai, o cantor Zezé Di Camargo revelou-se um homem baixo. Falar que as filhas de Silvio Santos estavam se prostituindo por terem convidado o presidente Lula, os ministros do Supremo Tribunal Federal e outras autoridades da República para a inauguração do SBT News diz muito sobre o caráter — ou falta de — do artista decadente, que envergonha as mulheres da própria família.

O pedido tardio de desculpas, feito somente depois da repercussão negativa do seu ato machista, misógino e típico de um homem ignorante, revela um traço de personalidade que os fãs por certo desconheciam. De mais a mais, revelam que o cantor é um oportunista, que prega moralidade, mas poderia ser personagem do quadro Tudo por Dinheiro, dado que critica quem submete um projeto à Lei Rouanet e vai em busca de patrocínio, mas não se incomoda de receber dinheiro público de prefeituras para fazer seus shows.

Prefeitos que contratam artistas para entreter a população em datas festivas costumam se defender de críticas dizendo que o fazem porque o trabalhador de suas cidades não tem condições de pagar o valor do ingresso para um show dos seus ídolos. Quanto vale um show de Zezé Di Camargo? R$ 500 mil? R$ 1 milhão? O artista (ou seu empresário) define o preço e os governos pagam ou não — há os que prefiram equipar bibliotecas com o mesmo dinheiro, mas são escolhas.

Além de baixo, Zezé Di Camargo é cínico. O pedido de desculpas feito em vídeo é de uma hipocrisia que seria melhor ter ficado calado. O cantor começou o pedido com a mais esfarrapada das desculpas: “Sobre o vídeo que publiquei na madrugada de ontem, esclareço que publiquei a expressão 'prostituindo' em sentido figurado, sem qualquer intenção ofensiva ou de cunho de gênero".

Ah, claro. Prostituta, no vocabulário do sertanejo, deve ser sinônimo de CEO, presidente de empresa, diretora... Ou recepcionista, organizadora de inaugurações, florista...

Leia Mais Por ações sociais, Dunga recebe Medalha Rei Pelé da Câmara dos Deputados

E prosseguiu o cínico: “Apesar disso, a expressão foi mal interpretada. Em nenhum momento houve a intenção de desrespeitar as mulheres da família Abravanel ou qualquer mulher. Ainda assim, minhas palavras causaram desconforto e, por isso, peço desculpas”.