Zanchin é eleito presidente da União dos Legislativos Estaduais

Eleição ocorreu durante o 28º encontro nacional da Unale, em Bento Gonçalves. Fernando Canton / Divulgação

Por unanimidade, o deputado estadual Vilmar Zanchin (MDB) foi eleito em chapa única, nesta quinta-feira (4), para a presidência da União Nacional dos Legisladores e Legislativos Estaduais (Unale) para o exercício de 2026. A entidade representa os 1.059 deputados das 26 Assembleias Legislativas e da Câmara Legislativa do Distrito Federal.

A eleição ocorreu durante o 28º encontro nacional da Unale, realizado em Bento Gonçalves de quarta (3) até esta sexta-feira (5). O evento contou com mais de 1,5 mil inscritos de todos os estados do Brasil, incluindo 200 parlamentares.

Presidente do MDB-RS, Zanchin será o terceiro gaúcho a comandar a entidade com três décadas de atuação, depois de Alexandre Postal e Ciro Simoni.