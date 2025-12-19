Vieira da Cunha se despede do MP e vai retomar militância no PDT

Vieira da Cunha recebeu abraço dos colegas de Ministério Público em confraternização de despedida nesta quinta-feira (18). Gregori Bertó / Divulgação

O jornalista Henrique Ternus colabora com a colunista Rosane de Oliveira, titular deste espaço.

O que era pra ser uma simples confraternização de despedida, organizada pelo procurador e ex-deputado Vieira da Cunha aos colegas de andar, se transformou em uma grande festa no Ministério Público. Após quase 40 anos desde sua posse em 1986 no MP, o pedetista está se aposentando do setor público para retomar a militância político-partidária, e recebeu nesta quinta-feira (18) os abraços dos funcionários, procuradores e desembargadores do órgão.

Apesar da aposentadoria ser oficializada somente em 7 de janeiro, Viera da Cunha marcou a despedida para esta quinta, antes do recesso. A notícia se espalhou e até mesmo o procurador-geral de Justiça, Alexandre Saltz, prestigiou o evento. O advogado Paulo Olímpio Gomes de Souza, que nomeou Vieira da Cunha quando era presidente do MP, também compareceu.

— Fiquei muito feliz. Me senti muito útil à sociedade, deixo a instituição com o sentimento de dever cumprido. Já estou com saudade, meu gabinete fica no 11º andar da torre sul, tenho uma vista maravilhosa pro Guaíba e para o glorioso estádio Beira-Rio — celebrou, sem esconder a paixão pelo Internacional.

A decisão para se aposentar veio após um convite, formalizado pelas direções nacional e estadual do PDT, para retomar a participação na vida política — da qual estava afastado para exercer a carreira como procurador. Deputado estadual por três mandatos e federal por dois, Vieira da Cunha foi candidato a governador pelo PDT em 2022, mas terminou em sexto colocado no primeiro turno.

Com foco em trabalhar pela candidatura de Juliana Brizola ao Piratini, o ex-deputado não confirma nem nega se irá concorrer novamente em 2026.