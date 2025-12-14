Rosane de Oliveira

Rosane de Oliveira

Jornalista formada pela PUCRS, colunista de Política de ZH e apresentadora do programa Gaúcha Atualidade, na Rádio Gaúcha.

Na urna
Notícia

Vereadora Natasha Ferreira vai concorrer à Assembleia em 2026

Líder do PT na Câmara Municipal confirmou pré-candidatura neste domingo

Paulo Egídio

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS