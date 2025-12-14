Vereadora Natasha Ferreira vai concorrer à Assembleia em 2026

Laura Sito, Natasha e Valdeci Oliveira em protesto contra a anistia. Nathalia Schneider / Divulgação

O jornalista Paulo Egídio colabora com a colunista Rosane de Oliveira, titular deste espaço.

Líder do PT na Câmara de Porto Alegre, a vereadora Natasha Ferreira (PT) vai concorrer à Assembleia Legislativa em 2026. Natasha tornou pública a pré-candidatura neste domingo (14), durante protesto contra a anistia, do qual participou ao lado da deputada estadual Laura Sito e do presidente estadual do PT, Valdeci Oliveira.

A decisão foi tomada após Laura se lançar a deputada federal. Ambas fazem parte da corrente Socialismo em Construção, a mesma de Valdeci e do deputado Paulo Pimenta, que disputará o Senado.

Natasha almeja ser a primeira deputada trans eleita no Rio Grande do Sul.

— Tenho ouvido a militância, os movimentos sociais e a base do partido, e sinto que há maturidade política e histórica para que o PT assuma esse desafio — afirmou.

A intenção também foi formalizada em carta-manifesto encaminhada ao diretório estadual do PT, no qual Natasha elenca resultados do seu primeiro ano de mandato.