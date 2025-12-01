Rosane de Oliveira

Rosane de Oliveira

Jornalista formada pela PUCRS, colunista de Política de ZH e apresentadora do programa Gaúcha Atualidade, na Rádio Gaúcha.

Homenagem
Notícia

Vereador propõe concessão do Troféu Cidade de Porto Alegre a Michelle Bolsonaro

Autor da proposta é Alexandre Bobadra, do PL

Rosane de Oliveira

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS