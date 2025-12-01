Vereador propõe concessão do Troféu Cidade de Porto Alegre a Michelle Bolsonaro

Tramita na Câmara de Porto Alegre uma proposta do vereador Alexandre Bobadra para conceder uma honraria à ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro. Nada menos que o Troféu Câmara de Porto Alegre, criado para homenagear personalidades e organizações que tenham obtido reconhecimento público por suas atividades.
Cada vereador pode propor um projeto por legislatura para a concessão do troféu, que é concedido com base em critérios como o trabalho ético e o desenvolvimento de atividades de relevância para a sociedade.
O que fez Michelle pela cidade de Porto Alegre? Essa resposta deverá ser dada pelos vereadores, se aprovarem a homenagem.