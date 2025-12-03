Vereador Jonas Reis é absolvido de queixa-crime movida por Sebastião Melo

Sebastião Melo (E) moveu processo contra Jonas Reis em janeiro de 2024. Cristina Beck / Fernando Antunes / CMPA / Divulgação

O jornalista Henrique Ternus colabora com a colunista Rosane de Oliveira, titular deste espaço.

O vereador Jonas Reis (PT) foi absolvido da queixa-crime movida pelo prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo, por suposta calúnia e injúria. A decisão é do juiz Frederico Menegaz Conrado, da 8ª Vara Criminal do Foro Central.

Protocolada há quase dois anos, no início de 2024, a ação judicial foi motivada por manifestações públicas e postagens em redes sociais, nas quais Jonas Reis criticava a atuação de Melo durante um forte temporal em janeiro de 2024, quando diversos pontos da cidade ficaram sem luz. O petista também associou o prefeito à investigação de fraudes na compra de equipamentos pela Secretaria de Educação (Smed).

Numa das postagens, Reis chama Melo de "sujeito ridículo, lamentável, indigno de ser prefeito". Três dias depois, tratando do escândalo na Smed, o vereador escreveu: "O prefeito ainda não foi pra cadeia, mas foi ele que assinou o decreto facilitando as compras sem licitação".

A decisão do juiz Conrado acatou o parecer do MP e absolveu Jonas Reis, citando a proteção legal que garante a liberdade de expressão dos parlamentares. Segundo a decisão, as manifestações do vereador se deram no contexto de críticas políticas e não tiveram a finalidade específica de caluniar, injuriar ou difamar Sebastião Melo.

"As expressões utilizadas pelo querelado, como 'preguiçoso maior', 'ridículo', 'lamentável' e 'cara de pau', embora certamente deselegantes e contundentes, não podem ser analisadas de forma isolada, desprendidas do contexto em que foram proferidas. Elas foram empregadas no calor do embate político, no âmago de adversidades ideológicas, como forma de manifestar descontentamento e crítica à atuação do gestor municipal frente a problemas concretos da cidade, como a crise energética e os escândalos de corrupção", avaliou o magistrado.