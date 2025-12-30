Vereador de Viamão justifica gafe com Leonel Brizola: "Equívoco estritamente protocolar"

Vereador Luisinho do Espigão cometeu gafe ao chamar Leonel Brizola para sentar-se à mesa da Câmara Municipal. Câmara Municipal de Viamão / YouTube / Reprodução

Após a repercussão do vídeo em que chama Leonel Brizola, ex-governador que morreu em 2004, para compor a mesa da Câmara Municipal de Viamão, o vereador Luisinho do Espigão (PSDB) justificou a gafe como um "equívoco de natureza estritamente protocolar". Em nota enviada à coluna, o parlamentar citou o "momento atípico" do Legislativo, já que ocupava a presidência e conduzia a sessão pela primeira vez após Rodrigo Pox, então presidente da Casa, ter assumido interinamente como prefeito da cidade.

Durante a sessão do dia 18 de dezembro, a Câmara de Viamão prestou uma homenagem à Escola Técnica de Agricultura Leonel de Moura Brizola. Luisinho do Espigão convocou o proponente Marco Borrega (PDT) para o discurso, e sugeriu que o vereador Jonas Rodrigues (PL) recebesse o “homenageado” Leonel de Moura Brizola. Ante o silêncio no plenário, o vereador insistiu:

— Senhor Leonel de Moura Brizola se encontra na casa? Convido o senhor a participar da mesa e o vereador Borrega tem a tribuna.

À coluna, o vereador reconheceu que o correto seria chamar o representante da escola no momento em que mencionou o nome do "saudoso líder trabalhista", e que se equivocou em razão da "condução excepcional da sessão e do grande número de homenagens previstas".