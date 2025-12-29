Vereador de Viamão comete gafe e chama Leonel Brizola à mesa para homenagem; veja vídeo

Sem assistir ao vídeo, fica difícil acreditar que uma gafe como essa tenha ocorrido na Câmara de Vereadores de uma das principais cidades da Região Metropolitana. Pois ocorreu em Viamão e foi protagonizada pelo presidente em exercício da Câmara, Luisinho do Espigão (PSDB). O deslize aconteceu na sessão do dia 18 de dezembro e logo se espalhou pelas redes sociais e se tornou assunto pela cidade.

Como estava prevista uma homenagem à Escola Técnica de Agricultura Leonel de Moura Brizola, o vereador convidou o proponente Marco Borrega (PDT) para o discurso, e sugeriu que o vereador Jonas Rodrigues (PL) recebesse o “homenageado” Leonel de Moura Brizola.

Ante o silêncio constrangedor, o vereador insistiu:

— Senhor Leonel de Moura Brizola se encontra na casa? Convido o senhor a participar da mesa e o vereador Borrega tem a tribuna.

Vereador Luisinho do Espigão presidia a sessão em 18 de dezembro e cometeu gafe. Câmara Municipal de Viamão / YouTube / Reprodução