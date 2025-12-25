União Brasil anuncia apoio à candidatura de Gabriel Souza ao Piratini

Busato, Gabriel e Leite durante encontro no Palácio Piratini. João Pedro Rodrigues / Divulgação



O Papai Noel do vice-governador Gabriel Souza usa as cores azul e amarelo e atende pelo número 44. No início da noite desta quinta-feira (25), dia de Natal, Gabriel e o governador Eduardo Leite receberam do presidente do União Brasil, Luiz Carlos Busato, a confirmação de que o partido apoia a candidatura do vice-governador ao Piratini. O encontro ocorreu na ala residencial do Palácio Piratini, onde Leite mora.

— Pessoalmente, estou com este governo desde o primeiro mandato, ainda quando o partido era o PTB. Fomos o primeiro partido a apoiar a candidatura do governador Eduardo Leite, participamos do primeiro e do segundo governos e, novamente, fomos os primeiros a manifestar apoio à sua reeleição. Agora, somos também o primeiro partido a oficializar apoio à continuidade desse projeto que vem transformando o Rio Grande do Sul. Essa decisão não é individual: tem o respaldo das bancadas estadual e federal, além da Executiva Nacional do União Brasil — disse Busato.

Leite destacou a relevância política do apoio:

— O União Brasil é um parceiro desde a sua constituição, integra o nosso governo, tem sido um apoio importante na Assembleia Legislativa e conta com quadros que colaboram diretamente com a gestão. Esse anúncio soma de forma fundamental para garantir a continuidade de um governo que transformou a realidade do Rio Grande do Sul.

Ao agradecer o apoio, Gabriel destacou que o gesto reforça a confiança em um projeto que colocou o Rio Grande do Sul no rumo certo:

— É um governo que recuperou a capacidade de investir, de dialogar e de entregar resultados para as pessoas. Receber esse apoio, com o aval da direção nacional e das bancadas, mostra que há um entendimento amplo de que o Estado precisa seguir avançando, com responsabilidade, equilíbrio e compromisso com o futuro dos gaúchos.