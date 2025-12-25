Rosane de Oliveira

Jornalista formada pela PUCRS, colunista de Política de ZH e apresentadora do programa Gaúcha Atualidade, na Rádio Gaúcha.

Presente de Natal 
Notícia

União Brasil anuncia apoio à candidatura de Gabriel Souza ao Piratini

Presidente do partido, Luiz Carlos Busato, anunciou a decisão em encontro com o governador Eduardo Leite e o vice no início da noite desta quinta-feira 

