Supremo tem obrigação de rejeitar liminar de Gilmar Mendes que restringe impeachment de ministros

Depois da repercussão negativa da decisão do ministro Gilmar Mendes, alterando as regras para o impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal, resta aos demais colegas da Corte derrubar a liminar. Porque ela é indefensável, mesmo sabendo-se da existência de um movimento da direita para eleger senadores com “sangue nos olhos” contra o ministro Alexandre de Moraes. Se uma mudança precisa ser feita no rito, que seja por lei e não por uma decisão do Supremo em causa própria.

É fato que o presidente do Senado fica com poder excessivo ao decidir sozinho se leva ou não adiante um pedido de impeachment de ministro do Supremo. Também é verdade que o presidente da Câmara se torna superpoderoso por decidir sem precisar consultar ninguém se abre ou não o processo de impeachment do presidente da República. Sabe-se também que esse poder, no caso do presidente da República, pode ser usado como instrumento de chantagem — e Eduardo Cunha está aí para comprovar que nem sempre a motivação é republicana.

Quando o pedido de impeachment de Fernando Collor caiu na sua mão, em 1992, o então presidente da Câmara, Ibsen Pinheiro, descobriu que a Constituição era genérica em relação aos crimes de responsabilidade. Foi preciso recorrer a uma lei de 1950, combinada com a Constituição e outros dispositivos legais, para estabelecer o rito do impeachment que tirou Collor do poder.

Para os ministros do Supremo, o ideal é que se combine a proteção necessária para o exercício da independência e a garantia de que não estão acima da lei. Hoje, qualquer pessoa, de boa ou de má fé, pode entrar com um pedido de impeachment — e há quem protocole um requerimento apenas para ter seus 15 minutos de fama. A presidência do Senado barra por inconsistência, mas talvez seja importante mudar a lei para que o presidente não decida sozinho.

O ministro Gilmar Mendes “revogou” no canetaço uma lei que considerou defasada e instituiu um rito tirado de sua própria cabeça. Na prática, tentou legislar, como o Supremo já fez em outros momentos, diante da omissão do Congresso. Como a decisão do ministro precisa ser confirmada pela maioria dos seus pares, há tempo de evitar que a crise entre os poderes se agrave.