Rosane de Oliveira

Rosane de Oliveira

Jornalista formada pela PUCRS, colunista de Política de ZH e apresentadora do programa Gaúcha Atualidade, na Rádio Gaúcha.

Crise entre poderes
Opinião

Supremo tem obrigação de rejeitar liminar de Gilmar Mendes que restringe impeachment de ministros

Repercussão negativa e pedido da Advocacia Geral da União pesarão na decisão 

Rosane de Oliveira

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS