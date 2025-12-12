"Sucesso das políticas públicas depende de continuidade", ensina o homem que viveu as transformações de Medellín

Dérik Telles / Divulgação

Acostumado a ciceronear comitivas de prefeitos brasileiros que vão a Medellín, na Colômbia, em busca de receita para a transformação de cidades, o cientista político Jean Tromme magnetizou a plateia do Granpal Summit, nesta sexta-feira (12), em Porto Alegre. Belga de nascimento, ele acompanhou a transformação de Medellín, de cidade mais violenta do mundo a exemplo de inovação urbana e social em três décadas.

Em "portunhol", Jean falou ao Gaúcha Atualidade nesta sexta, antes de conversar com os prefeitos, e apontou a continuidade como palavra-chave para o sucesso de uma política pública.

Há 30 anos, quando Pablo Escobar era o chefão do cartel de Medellín, a cidade colombiana era considerada a mais violenta do mundo. Chegou a ter mais de 20 mortes por dia. Hoje, é uma cidade segura, que se transformou graças ao investimento em educação, cultura, esporte, saúde.

Como se deu essa transformação? Jean disse que não há fórmula mágica, mas um trabalho contínuo que não sofre interrupção com as trocas de governo — lá não existe reeleição, mas o prefeito eleito não ousa mexer no que está dando certo.

— Para nós, os recursos públicos são sagrados. Cada centavo tem de ser investido na população. Não toleramos a corrupção — disse o cientista político, que é também administrador.

Em outro momento, explicou que as autoridades de Medellín foram buscar iniciativas bem-sucedidas em outros países e adaptaram-nas à realidade local de uma cidade montanhosa, que não tem praia e afugentava turistas pela violência: