Silêncio de Lulinha vai prejudicar a campanha do pai em 2026

Filho do presidente escapou de depor e ter os sigilos quebrados, mas não evitará o desgaste político de Lula em 2026. PABLO PORCIUNCULA / AFP

Protegido pela maioria governista na CPI do INSS, o filho mais velho do presidente Lula, Fábio Luís Lula da Silva, o Lulinha, escapou de depor e de ter os sigilos quebrados, mas isso não evitará o desgaste político do pai na campanha de 2026. Lula deveria ser o primeiro a querer esclarecer se o filho está ou não envolvido nas tramoias de Antônio Carlos Camilo Antunes, o Careca do INSS. O portal Metrópoles revelou que, no dia 8 de novembro de 2024, Lulinha e Antunes viajaram no mesmo voo da Latam (o JJ 8148) para Lisboa.

Dados em poder da Polícia Federal revelam que os dois viajaram na classe executiva e sentaram na janelinha — o Careca na poltrona 3A (lado esquerdo do avião) e Lulinha na 6J (lado direito). Esse fato poderia ser apenas uma coincidência, mas virou notícia porque Edson Claro, um funcionário de Antunes, revelou em depoimento que Lulinha recebeu do patrão R$ 25 milhões, mais uma mesada de R$ 300 mil (não está claro por quanto tempo).

Desde o dia que essa afirmação veio a público, o governo fechou-se em copas, como se não falar encerrasse o assunto, porque Lulinha não é formalmente investigado. Se não é, deveria ser. Porque R$ 25 milhões não é coisa que se possa esconder para sempre e R$ 300 mil mensais a título de mesada para um marmanjo não tem explicação plausível.

É verdade que a CPI é um palco político e que a maioria está mais preocupada em produzir cortes para as redes sociais do que para investigar, mas a Polícia Federal e o Ministério Público têm obrigação de esclarecer se a denúncia tem ou não fundamento.

Se Lulinha não fez nada de errado e não recebeu dinheiro desviado dos aposentados do INSS, basta abrir as contas. “Ah, mas o ônus da prova cabe a quem acusa”, dizem os aliados de Lula. Pela lei, sim. Na política, quem é acusado de alguma ilicitude precisa vir a público e responder, sob pena de um boato virar verdade.

Lulinha não tem mandato, mas, sendo filho do presidente da República, seus negócios têm de ser tratados como de pessoas públicas. Qual pai não trataria de investigar se lesse nas redes sociais que seu filho recebeu uma bolada ou tem um padrão de vida incompatível com a renda declarada?