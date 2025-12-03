Rosane de Oliveira

Jornalista formada pela PUCRS, colunista de Política de ZH e apresentadora do programa Gaúcha Atualidade, na Rádio Gaúcha.

Festa política
Sessão na Câmara de Porto Alegre homenageia os 20 anos do PSOL

Solenidade foi proposta pelo vereador Pedro Ruas, expoente do partido na Capital

Henrique Ternus

