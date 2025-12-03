Sessão na Câmara de Porto Alegre homenageia os 20 anos do PSOL

Pedro Ruas entrega diploma de homenagem à presidente estadual do PSOL, Gabriela Tolloti. PSOL / Divulgação

Líderes do Partido Socialismo e Liberdade (PSOL) reuniram-se na noite desta terça-feira (2), na Câmara de Porto Alegre, para celebrar os 20 anos da legenda, completados em setembro deste ano. A sessão solene foi organizada pelo vereador Pedro Ruas, expoente do partido na Capital, e contou com a participação do ex-governador Olívio Dutra (PT).

O encontro no Plenário Ana Terra, o "plenarinho", reuniu representantes de todas as correntes do partido, que foram condecorados com um diploma de homenagem. No seu discurso, Ruas destacou que o PSOL já "deixou sua marca" na história política do Brasil e enfatizou a forte presença do partido em Porto Alegre — onde tem uma das maiores bancadas do Legislativo municipal, com cinco vereadores.

— Nós do campo de esquerda temos uma luta maior, muito séria, que é derrotar a ultradireita, que está muito fortalecida. Essas pessoas que vieram aqui para comemorar os 20 anos do PSOL hoje mostram que a unidade das esquerdas é muito importante e possível — destacou Pedro Ruas, mirando na eleição de 2026.

Os presidentes municipal, vereador Roberto Robaina, e estadual, jornalista Gabriela Tolloti, também participaram da solenidade. Em seus discursos, destacaram as lutas do PSOL em pautas ligadas à moradia, transporte e respeito às comunidades carentes e trabalhadores.

— O PSOL não é um ente abstrato. O PSOL somos nós, todos nós. O que move esse partido são as pessoas que constroem ele no dia a dia — ressaltou Gabriela.

Prestes a se filiar ao PSOL, Manuela d'Ávila não participou da celebração, mas teve seu nome lembrado diversas vezes pelos líderes do partido em seus discursos, destacando sua pré-candidatura ao Senado em 2026. A filiação de Manuela está marcada para a próxima terça-feira (9).