Rosane de Oliveira

Rosane de Oliveira

Jornalista formada pela PUCRS, colunista de Política de ZH e apresentadora do programa Gaúcha Atualidade, na Rádio Gaúcha.

Dinheiro na mão
Notícia

Senado autoriza crédito internacional bilionário para precatórios e reestruturação fiscal do RS

Operações firmadas com o Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (Bird) somam US$ 410 milhões

Henrique Ternus

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS