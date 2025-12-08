Sem disputa, Daniel Neves Pereira é eleito presidente da Ajuris

Daniel Neves Pereira é titular do 1º Juizado Especial da Fazenda Pública de Porto Alegre. Ajuris / Divulgação

Pacificada já há alguns anos, a Associação dos Juízes do Rio Grande do Sul (Ajuris) elegeu, sem disputa, o juiz Daniel Neves Pereira para presidir a entidade no biênio 2026-27. Mesmo com chapa única, a eleição concluída na manhã desta segunda-feira (8), teve 927 votantes. Também foram eleitos os novos integrantes dos conselhos Deliberativo e Fiscal.

— Tivemos uma participação expressiva dos colegas, o que demonstra o engajamento da classe. Daqui para a frente esperamos seguir com espírito de união para promovermos uma gestão que busca a valorização da magistratura gaúcha, que foi a proposta central da nossa campanha — disse o presidente eleito.

A posse na Ajuris está marcada para o dia 3 de fevereiro de 2026, em cerimônia no Foro II. O atual presidente da associação, Cristiano Vilhalba Flores, passa a integrar a diretoria da Associação Nacional dos Magistrados (AMB) como vice-presidente eleito para o triênio 2026-28. A entidade nacional será presidida pela juíza Vanessa Mateus, de São Paulo.

Quem é o novo presidente da Ajuris

Daniel Neves Pereira tem 47 anos e ingressou na magistratura gaúcha em 2005, na Comarca de Santa Maria. Atualmente, é titular do 1º Juizado Especial da Fazenda Pública de Porto Alegre.

Graduado em direito pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), tem pós-graduação em Direito do Consumidor e Direitos Fundamentais, também pela UFRGS. É pós-graduado em Jurisdição Inovadora pela Escola Nacional de Formação de Magistrados e Master of Laws com ênfase em Direitos Humanos pela Universidade de Indiana (Estados Unidos) e mestrando em direito pela Universidade La Salle.