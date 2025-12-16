Resultado de pesquisa estimula Flávio Bolsonaro a não abrir mão da candidatura em favor de Tarcísio

Flávio Bolsonaro admitiu que sua candidatura é "irreversível". Saulo Cruz / Agência Senado

Tanto o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) disse que não será candidato a presidente que o eleitor acreditou. Na primeira pesquisa Genial/Quaest realizada após a indicação do senador Flávio Bolsonaro (PL) como o candidato de Jair Bolsonaro, ele aparece em segundo lugar em todas as simulações, com índices entre 21% e 27%. O presidente Lula (PT) lidera nos seis cenários propostos aos entrevistados, com percentuais que variam de 34% a 41%.

É fato que o instituto Quaest não fez uma simulação com Tarcísio e sem Flávio. Na única em que o governador de São Paulo foi incluído, Lula tem 41%, Flávio, 23% e Tarcísio 10%. Seguem-se Renan Santos (Missão), com 2% e Aldo Rebelo (Democracia Cristã), com 1%. Nesse cenário, os indecisos somam 6% e os que estão dispostos a não sair de casa ou votar nulo ou em branco chegam a 17%.

Dos outros nomes da direita, o que tem o resultado menos ruim é Ratinho Júnior (PSD) — de 11% a 13%, dependendo do cenário. Romeu Zema (Novo) e Ronaldo Caiado (União Brasil) não decolam. Zema vai de 4% a 6% e Caiado fica entre 2% a 4%.

Com esses números, Flávio não tem motivos para desistir da candidatura em favor de Tarcísio, preferido dos empresários e do mercado financeiro. O PL trabalha com a ideia de que é possível replicar no Brasil o cenário do Chile, com vários candidatos de direita no primeiro turno, para que quem se classificar para o segundo turno receba o apoio dos demais no embate contra Lula.

As simulações de segundo turno também não desmotivam o filho Zero Um. A distância que o separa de Lula é de 10 pontos percentuais a favor do presidente (46% a 36%), a mesma de uma eventual disputa Lula contra Tarcísio. Nesse caso, Lula teria 45% e Tarcísio, 35%.

Até março, outras pesquisas poderão indicar que Tarcísio é mais competitivo, mas o governador não pode esperar para renunciar o mandato na data limite — início de abril. Para ser candidato, ele precisa não só renunciar, como construir a própria sucessão, sem que tenha hoje um substituto natural.

Flávio, que no primeiro momento disse que sua candidatura tinha um preço e que poderia sair do jogo, voltou atrás. Antes de conhecer o resultado da Quaest, disse que sua candidatura é irreversível, no que tem o apoio sincero dos irmãos e o compromisso de Michelle Bolsonaro de não atrapalhar.

Aliás