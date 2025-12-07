Rosane de Oliveira

Jornalista formada pela PUCRS, colunista de Política de ZH e apresentadora do programa Gaúcha Atualidade, na Rádio Gaúcha.

Eleições 2026
Opinião

Repercussão negativa abate candidatura de Flávio Bolsonaro na largada

Sem apoio do Centrão e com baixo entusiasmo no PL, filho do presidente Jair Bolsonaro sai em desvantagem

