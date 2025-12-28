Que venha 2026 com seus desafios e suas recompensas

A COP30 sequer aprovou um documento objetivo com metas de redução dos gases do efeito estufa. Mauro PIMENTEL / AFP

Lá vem 2026 se espreguiçando no horizonte, enquanto sacudimos a poeira de um ano de altos e baixos, que termina com um alerta. Esse bafo que faz suarem os brasileiros de Sul a Norte nos lembra que estamos num planeta em ebulição e que se ainda não entendemos o recado da natureza é porque preferimos ignorar o que espera as próximas gerações.

O ano que termina foi o da COP30, que sequer conseguiu aprovar um documento objetivo com metas de redução dos gases do efeito estufa. Discutimos, discutimos, discutimos e seguimos próximos do ponto em que não haverá retorno.

Minha lista de pedidos a 2026 é curta. Quero saúde para mim e para os que me são caros. Quero energia para encarar os desafios, que não serão poucos, até porque 2026 é ano eleitoral, e curtir a parte suave – a família, a casa de campo, os cachorros correndo no quintal, as flores e as árvores que plantei.

Também é enxuta a minha lista de promessas. Não me peçam para fazer jejum intermitente ou deixar de comer carboidratos. Já tenho uma alimentação bastante saudável. Vou arranjar tempo para fazer exercícios físicos e ler mais ficção.

Dado que o dia só tem 24 horas, de onde tirar esse bem mais precioso que minerais raros? Das telas. Sinto nos olhos e nos ombros o peso de estar sempre conectada, como se o mundo fosse acabar se eu não souber em tempo real o que ocorre no mundo.

Por mais que a comunicação seja o meu mundo, se algo realmente importante acontecer quando estou de folga, alguém vai me avisar. Desde sempre tenho essa urgência de estar ligada, como se de sobreaviso. De certa forma, somos feitores de nós mesmos e por isso não nos permitimos desligar totalmente nem quando estamos em férias.

Na virada de 2025 para 2026 não farei qualquer simpatia para enriquecer ou realizar algum desejo. Não vou pular sete ondas, até porque detesto aquela aglomeração na praia e o clima de felicidade obrigatória. Ficaremos com nossos cães, protegendo-os dos insanos que soltam foguetes como se isso fosse tornar o ano-novo melhor.

Deixarei para comer romã lá por março, que é quando as minhas amadurecem. Haverá carne de porco e lentilha no jantar, que pela simplicidade nem ousamos chamar de ceia? Sim, são dois dos alimentos mais consumidas por aqui. Brindaremos com espumante gaúcho? Sim, esse é um ritual comum dos fins de semana, mesmo com todos os percalços aqui somos gratos à vida.

No balanço de perdas e ganhos, 2025 vai ficar no vermelho, porque nada do que deu certo compensa a perda de uma irmã que gostava tanto da vida e foi levada para outra dimensão no dia 4 de abril. A dor da separação é especialmente aguda para quem não tem certeza da existência de outras vidas.