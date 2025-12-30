Quais são os maiores desafios da Justiça Eleitoral em 2026

Justiça Eleitoral terá de se desdobrar para garantir agilidade no julgamento de ações contra a propaganda enganosa. Jeff Botega / Agencia RBS

Superada a fase da difamação do sistema eleitoral e das urnas eletrônicas, que minaram o pleito de 2022, o grande desafio na eleição de 2026 será a propaganda eleitoral. Com o uso disseminado da inteligência artificial e a dificuldade cada vez maior para o eleitor distinguir o falso do verdadeiro, a Justiça Eleitoral terá de se desdobrar para garantir agilidade no julgamento de ações contra a propaganda enganosa, sobretudo aquela que calunia ou difama os concorrentes.

A preocupação não será com a propaganda de rádio e TV, essa totalmente regulada e passível de fiscalização. O problema é, mais uma vez, o que vai correr à margem do oficial, nas redes aparelhadas para desconstruir os adversários de forma anônima e criminosa. A velocidade com que as mentiras se espalham torna difícil, com as limitações da Justiça Eleitoral, impedir que atinjam o objetivo de inviabilizar um concorrente.

Há um oceano separando a liberdade de expressão garantida na Constituição e o que, em nome dela, piratas digitais tentarão fazer na campanha eleitoral. Ninguém de sã consciência defende a censura prévia. O que não se pode aceitar é o vale-tudo das montagens e dos vídeos manipulados por IA com frases que candidatos nunca disseram e que soam convincentes aos olhos e aos ouvidos de quem não está acostumado aos requintes do que a tecnologia permite.

Um dos focos da Justiça Eleitoral (e dos próprios candidatos e suas assessorias) deve ser as pesquisas. Em todas as campanhas, institutos de fundo de quintal, sem qualquer tradição e sem compromisso com a credibilidade, vicejam a serviço dos mal-intencionados. O eleitor precisa ser treinado para não acreditar em qualquer pesquisa que caia na sua rede e os assessores devem estar atentos às manipulações grotescas, comuns quando se aproxima uma eleição. Desconfie de pesquisas em que não fica claro quem encomendou, porque esse é o primeiro sinal de que podem ser fraudadas.