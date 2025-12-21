PSDB lança pré-candidatura de Marcelo Maranata a governador

Marcelo Maranata e Moisés Barboza, presidente do PSDB-RS. Henry Rodrigues / PSDB RS / Divulgação

Mais de mil pessoas lotaram o plenário da Câmara Municipal de Porto Alegre para a posse de Moisés Barboza presidente estadual e lançamento da pré-candidatura do prefeito de Guaíba, Marcelo Maranata, a governador pelo PSDB. Maranata, que em 2024 se reelegeu prefeito de Guaíba com 78,18% dos votos válidos, terá de renunciar ao mandato até o início de abril.

Ele foi eleito pelo PDT, mas recentemente assinou ficha no PSDB com o compromisso da direção nacional e estadual de ser candidato a governador. Em seu lugar assumirá a vice-prefeita Claudinha Jardim, do PL, que, segundo o prefeito, “está plenamente integrada à administração e em condições de completar o mandato”.

Moisés disse que o PSDB mostra força, apesar de ter perdido o governador Eduardo Leite para o PSD e Yeda Crusius, a primeira mulher governadora do Rio Grande do Sul:

— Se alguém mudou de rumo, não fomos nós. O PSDB não está se reconstruindo. Está resgatando a força do PSDB raiz. Teremos Maranata como candidato a governador e nominatas fortes de candidatos a deputado estadual e federal. Vamos colocar o 45 nas urnas e vencer as eleições.

Ao recordar sua trajetória de vida como entregador de jornal, engraxate e lojista, Maranata disse que os políticos devem ser cobrados diariamente por seus atos, sem idolatria. Destacou que sua experiência como gestor na Região Metropolitana será muito útil no enfrentamento dos grandes problemas dos municípios. Prometeu enfrentar “a gravíssima situação dos produtores rurais endividados” e adotar uma atitude mais efetiva no combate à violência contra as mulheres”.

— O Rio Grande do Sul vai ser o lugar mais seguro para as mulheres viverem — discursou.