PSDB chama filiados para oficializar candidatura de Maranata ao Piratini

Maranata (D) será o indicado do PSDB para disputar o Piratini em 2026. Orlando Moraes / Divulgação

Com a ascensão de Moisés Barboza à presidência estadual, o PSDB decidiu acabar com “as duas candidaturas” ao Piratini. No próximo domingo (21), em encontro estadual para o qual estão sendo convidados todos os filiados, os tucanos vão confirmar a pré-candidatura do prefeito de Guaíba, Marcelo Maranata, a governador.

Nesta segunda-feira (15) estão sendo disparados os convites para o encontro que vai se realizar na Câmara Municipal de Porto Alegre, a partir das 9h45min de domingo.

“É com imensa alegria que convidamos você para o Encontro Estadual do PSDB – Rumo a 2026, que será realizado no próximo domingo, dia 21 de dezembro, em Porto Alegre, para celebrar a força, a história e o futuro do nosso partido”, diz o convite encaminhado por Moisés aos filiados.