Rosane de Oliveira

Jornalista formada pela PUCRS, colunista de Política de ZH e apresentadora do programa Gaúcha Atualidade, na Rádio Gaúcha.

Freio de mão
Projeto que acaba com taxa de licenciamento de veículos no RS está travado na Assembleia

Texto aguarda votação na Comissão de Constituição e Justiça desde março do ano passado

Paulo Egídio

