Projeto que acaba com taxa de licenciamento de veículos no RS está travado na Assembleia

Atualmente, taxa de licenciamento no RS é de R$ 109,27. Renan Mattos / Agencia RBS

O jornalista Paulo Egídio colabora com a colunista Rosane de Oliveira, titular deste espaço.

Com o início do calendário de pagamento do IPVA, nesta semana, os proprietários de veículos do Rio Grande do Sul terão de quitar novamente a taxa de licenciamento, de R$ 109,27. Desde 2020, entretanto, o Certificado de Registro de Licenciamento de Veículos (CRLV) foi digitalizado e não é mais entregue em papel, pelos Correios.

Há dois anos, o deputado Rodrigo Lorenzoni (PP) apresentou projeto de lei para acabar com a taxa do CRLV, mas o PL não andou. Desde março de 2024, a proposta está travada na Comissão de Constituição e Justiça na Assembleia, em razão de cancelamentos de reuniões, pedidos de vista e ausências de relatores.

Na prática, o projeto não pode chegar ao plenário sem antes ter parecer votado pela CCJ.

Na semana passada, deputados estaduais de Santa Catarina aprovaram projeto que extingue a taxa de licenciamento.