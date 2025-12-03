Projeto do Ministério Público do RS ganha prêmio nacional

Ministro Alexandre de Moraes entregou prêmio aos representantes do MP gaúcho. Rosinei Coutinho / STF / Divulgação

O projeto Sinais, do Ministério Público do Rio Grande do Sul, que atua no combate à violência extrema, foi o grande vencedor do tradicional Prêmio Innovare, que celebra as boas práticas da Justiça no Brasil. Entre 177 concorrentes, o Sinais ficou o em primeiro lugar.

O prêmio foi entregue nesta quarta-feira (3), no Supremo Tribunal Federal, pelo ministro Alexandre de Moraes ao procurador-geral de Justiça, Alexandre Saltz, e ao coordenador do projeto, procurador Fábio Costa Pereira.

Posse

Nesta quinta-feira (4), em Campo Grande, o procurador gaúcho Fábio Roque Sbardellotto, corregedor do MPRS, toma posse como presidente do Conselho Nacional de Corregedores-Gerais dos Ministérios Públicos dos Estados e da União.