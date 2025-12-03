Rosane de Oliveira

Boas práticas
Notícia

Projeto do Ministério Público do RS ganha prêmio nacional

Iniciativa que trabalha no combate à violência extrema ficou em primeiro lugar entre 177 concorrentes

