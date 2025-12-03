Programa Desenvolve Município é destaque no balanço de um ano da Invest RS

Famurs e Invest RS assinaram convênio para qualificar gestores municipais em setembro. Invest RS / Divulgação

Ao completar um ano de existência, nesta quinta-feira (4), a Invest RS prepara uma série de ações especiais de prestação de contas, com agendas na próxima semana, nos dias 8 e 9 de dezembro. Um dos pontos altos do balanço será o Desenvolve Município, programa de capacitação das cidades que a agência considera um dos sucesso dos primeiros 365 dias de operação.

Realizado em parceria com a Famurs, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e o Fórum de Secretários Municipais de Desenvolvimento, Trabalho e Inovação do RS, com o apoio técnico da Unisinos, o programa obteve resultados expressivos, que comprovam o apetite das prefeituras para atrair negócios.

Dos 497 municípios gaúchos, 229 participaram da capacitação, representando 79% do PIB do Estado. Desses, 80 cidades participantes cumpriram o desafio final, entregar um Plano Municipal de Atração de Investimentos, documento que estrutura a abordagem das prefeituras com empresas e investidores.

— Com o Desenvolve Município, estamos democratizando as oportunidades. O investimento acontece no município, a partir de uma decisão que, no fundo, é da empresa. O programa busca qualificar esta relação, este encontro. Houve uma adesão expressiva que nos motiva a continuar, com resultados sobre o aspecto inclusivo da nossa estratégia de promoção do desenvolvimento — comemora o presidente da Invest RS, Rafael Prikladnicki.