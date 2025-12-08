Presidente nacional do PT defende aproximação com Juliana Brizola

Representantes de partidos de esquerda se uniram na tarde desta segunda-feira (8) com Edinho Silva para discussão de uma frente pró-Lula no Estado. Joaquim Moura / Divulgação

Em diferentes momentos de sua passagem por Porto Alegre, o presidente nacional do PT, Edinho Silva, defendeu a aproximação com Juliana Brizola e destacou a importância de uma aliança com o PDT. Primeiro, no Gaúcha Atualidade, quando foi questionado se pediria ao PT gaúcho para abrir mão da cabeça de chapa, em favor de Juliana, para garantir o apoio do PDT a candidatura do presidente Lula, Edinho respondeu:

— A direção nacional do PT tem muito respeito à direção do partido do Rio Grande do Sul, na figura do deputado Valdeci Oliveira. Nós não tomaremos nenhuma decisão se não for em conjunto, se não for construída com a direção estadual do PT. Aí o partido tem tradição, é um partido forte, é um partido organizado, é um partido com grandes lideranças. Eu quero dialogar com a direção estadual. Aquilo que for melhor para o Rio Grande do Sul, para o povo gaúcho, nós vamos decidir. Agora, o PDT é um aliado histórico do PT. Nós estamos dialogando com o PDT no Brasil inteiro, construindo alianças. E a Juliana Brizola é uma grande liderança, que nós respeitamos, que nós sabemos da importância dela, do tamanho dela.

Edinho também elogiou Pretto:

— Nós construímos, em 2022, uma liderança que já era muito respeitada, muito forte no Rio Grande do Sul. Nós demos visibilidade a ela, que é o Edegar Pretto. Nós reconhecemos também o tamanho do Edegar e reconhecemos a sua liderança. Nós vamos construir, portanto, um palanque muito forte, ninguém tenha dúvida disso, para defender os interesses do povo gaúcho, para defender um projeto de desenvolvimento para o Rio Grande do Sul.

No primeiro compromisso com os petistas, voltou a elogiar Edegar Pretto e os parceiros de chapa já definidos — Paulo Pimenta e Manuela D’Ávila — e não deu sinais de que possa pedir algum tipo de sacrifício ao PDT gaúcho.

Mais tarde, em entrevista coletiva, voltou a elogiar Juliana e a destacar o diálogo com o PDT:

— Nós queremos manter um espaço de diálogo com o PDT. A Juliana é uma liderança que nós reconhecemos a sua representatividade e a sua força política. Queremos estabelecer um amplo processo de diálogo com ela. Estamos iniciando a construção de uma tática eleitoral. Temos muito o que avançar e o que dialogar. Queremos sair dessa construção com a Juliana mais perto de nós e nós mais perto da Juliana.

Leia Mais Maurício Marcon assina ficha no PL, que passa a ter maior número de gaúchos em Brasília

Em um terceiro momento, na reunião com líderes dos partidos que apoiam a reeleição de Lula, citou a importância do PDT como aliado. Lembrou que o PDT tem sido um parceiro fiel do governo e está comprometido a apoiar o PT em vários Estados. Esse é o ponto no qual se apega o presidente nacional do PDT, Carlos Lupi, maior entusiasta da candidatura de Juliana: a reciprocidade. Lupi ofereceu o apoio do PDT ao PT em 17 Estados e exigiu em troca o Rio Grande do Sul.