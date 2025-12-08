Rosane de Oliveira

Rosane de Oliveira

Jornalista formada pela PUCRS, colunista de Política de ZH e apresentadora do programa Gaúcha Atualidade, na Rádio Gaúcha.

Eleições 2026
Notícia

Presidente nacional do PT defende aproximação com Juliana Brizola

Edinho Silva não chegou a sugerir que Edegar Pretto abra mão da candidatura a governador, mas insistiu na importância da aliança com o PDT

Rosane de Oliveira

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS