Rosane de Oliveira

Rosane de Oliveira

Jornalista formada pela PUCRS, colunista de Política de ZH e apresentadora do programa Gaúcha Atualidade, na Rádio Gaúcha.

De olho na eleição
Notícia

Presidente da Federasul diz que Lula é franco favorito se direita continuar batendo cabeça

Rodrigo Sousa considera sem futuro a candidatura de Flávio Bolsonaro

Rosane de Oliveira

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS