Presidente da Federasul diz que Lula é franco favorito se direita continuar batendo cabeça

Insuspeito por ser um homem de direita que não tem qualquer afinidade com o PT, o presidente da Federasul, Rodrigo Sousa Costa, disse nesta quinta-feira (11) que considera o presidente Lula franco favorito para vencer a eleição de 2026, se a direita continuar batendo cabeça. Costa atribui o favoritismo de Lula aos erros dos filhos do ex-presidente Jair Bolsonaro e vaticina que uma chapa encabeçada por Tarcísio de Freitas (Republicanos), com Flávio Bolsonaro de vice, seria derrotada por Lula.
— Há 10 meses, todos concordávamos que a eleição de 2026 seria uma eleição da direita. Luiz Inácio estava mal avaliado, dizia coisas que lembravam os lapsos de memória de Joe Biden. Mas aí veio o tarifaço, ele reagiu da forma correta e voltou a recuperar terreno, enquanto a direita bate cabeça — explicou.
Para Sousa Costa, os filhos de Bolsonaro, especialmente o deputado Eduardo, são os maiores cabos eleitorais que Lula tem hoje:
— Eles ficam atirando nos candidatos de direita e desqualificando quem aparece, como fizeram com o Tarcísio. Já a primeira-dama Janja era o principal cabo eleitoral da direita, mas por onde anda ela? Faz meses que não aparece e não se intromete. Tudo isso ajuda o Luiz Inácio e faz dele o favorito. Ele deixou de fazer declarações controversas e voltou a exercer a sua genialidade política.
Preocupação com endividamento e bets
No encontro de avaliação do ano e apresentação das perspectivas para 2026, o presidente da Federasul reiterou sua preocupação com o endividamento da população e com o excessivo número de pessoas viciadas em apostas esportivas. Disse que, mais do que os prejuízos econômicos, com a redução das vendas em diferentes setores, atribuída aos gastos com bets, existe uma questão moral, da dependência, que está destruindo famílias e vidas.
Rodrigo integra um movimento contra as bets e quer abrir o debate sobre a limitação da propaganda por parte dessas empresas. No almoço, ele contou que uma bet o procurou querendo patrocinar os encontros semanais da Federasul e que estava quase aceitando, quando se deu conta de que não queria relação com empresas de apostas.
Entre os empresários, têm sido cada vez mais comuns os relatos de casos de empregados que se endividaram com agiotas para poder sustentar o vício em apostas esportivas.