Presidente da Federasul diz que Lula é franco favorito se direita continuar batendo cabeça

Insuspeito por ser um homem de direita que não tem qualquer afinidade com o PT, o presidente da Federasul, Rodrigo Sousa Costa, disse nesta quinta-feira (11) que considera o presidente Lula franco favorito para vencer a eleição de 2026, se a direita continuar batendo cabeça. Costa atribui o favoritismo de Lula aos erros dos filhos do ex-presidente Jair Bolsonaro e vaticina que uma chapa encabeçada por Tarcísio de Freitas (Republicanos), com Flávio Bolsonaro de vice, seria derrotada por Lula.

— Há 10 meses, todos concordávamos que a eleição de 2026 seria uma eleição da direita. Luiz Inácio estava mal avaliado, dizia coisas que lembravam os lapsos de memória de Joe Biden. Mas aí veio o tarifaço, ele reagiu da forma correta e voltou a recuperar terreno, enquanto a direita bate cabeça — explicou.

Para Sousa Costa, os filhos de Bolsonaro, especialmente o deputado Eduardo, são os maiores cabos eleitorais que Lula tem hoje:

— Eles ficam atirando nos candidatos de direita e desqualificando quem aparece, como fizeram com o Tarcísio. Já a primeira-dama Janja era o principal cabo eleitoral da direita, mas por onde anda ela? Faz meses que não aparece e não se intromete. Tudo isso ajuda o Luiz Inácio e faz dele o favorito. Ele deixou de fazer declarações controversas e voltou a exercer a sua genialidade política.

Preocupação com endividamento e bets

No encontro de avaliação do ano e apresentação das perspectivas para 2026, o presidente da Federasul reiterou sua preocupação com o endividamento da população e com o excessivo número de pessoas viciadas em apostas esportivas. Disse que, mais do que os prejuízos econômicos, com a redução das vendas em diferentes setores, atribuída aos gastos com bets, existe uma questão moral, da dependência, que está destruindo famílias e vidas.

Rodrigo integra um movimento contra as bets e quer abrir o debate sobre a limitação da propaganda por parte dessas empresas. No almoço, ele contou que uma bet o procurou querendo patrocinar os encontros semanais da Federasul e que estava quase aceitando, quando se deu conta de que não queria relação com empresas de apostas.