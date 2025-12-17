Prefeita de Santana do Livramento troca PL pelo PSD

Leite assinou ficha de Ana Tarouco no PSD nesta quarta-feira (17). Divulgação / Divulgação

Eleita pelo Partido Liberal (PL), a prefeita de Santana de Livramento, delegada Ana Tarouco, assinou ficha no PSD nesta quarta-feira (17). O governador Eduardo Leite abonou a ficha e deu as boas-vindas à prefeita, na presença de dois deputados do PSDB que em janeiro tomarão o mesmo rumo — Nadine Anflor (estadual) e Lucas Redecker (federal).

Nadine é delegada e foi a primeira mulher a assumir a chefia de Polícia, no primeiro mandato de Leite. Em 2022, foi eleita deputada estadual sem nunca ter concorrido em uma eleição. Lucas, filho do ex-deputado federal Júlio Redecker, que morreu em acidente aéreo, fez carreira política no PSDB, mas decidiu acompanhar Leite na troca pelo PSD.

Os dois só sairão do PSDB em março, quando se abre a janela para troca de partido sem risco de perder o mandato por infidelidade partidária.