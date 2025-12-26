Por que União Brasil antecipou anúncio de apoio a Gabriel Souza 

Busato, Gabriel e Eduardo Leite na reunião na ala residencial do Palácio Piratini João Pedro Rodrigues / Divulgação

Anunciado no início da noite de quinta-feira (25), o apoio do União Brasil ao pré-candidato Gabriel Souza (MDB) surpreendeu quem não vinha acompanhando as conversas do deputado federal Luiz Carlos Busato com ele e com o governador Eduardo Leite e deixou no ar uma dúvida. Pode o União Brasil apoiar um candidato se está federado com o PP, que ainda não tomou a decisão? Busato diz que sim.

— Avisei o presidente do União, Antônio Rueda, de que independentemente do que o PP decidir, eu e os três deputados estaduais iremos apoiar Gabriel Souza. É uma questão de coerência, já que fomos os primeiros a declarar apoio a Eduardo Leite, em 2018, quando ele tinha apenas 3% ou 4% nas pesquisas — justifica Busato.

A federação ainda não foi homologada pela Justiça Eleitoral, mas se o PP, que é majoritário na federação no RS, optar pela aliança com Zucco, o tempo de TV do União Brasil irá para o candidato do PL. Busato não acredita nessa hipótese e diz que tem esperança de ver a federação unida em torno de Gabriel.

Como os dois lados dizem que têm o apoio de Rueda, a coluna tentou esclarecer com o presidente nacional do União Brasil qual é a sua posição, mas ele não retornou os contatos.

Gabriel, que assumiu interinamente o comando do Estado, comemorou o apoio do União Brasil, lembrando que são aliados fiéis do governo desde 2019 e ajudaram na aprovação de projetos importantes para o Estado.