Rosane de Oliveira

Rosane de Oliveira

Jornalista formada pela PUCRS, colunista de Política de ZH e apresentadora do programa Gaúcha Atualidade, na Rádio Gaúcha.

Eleições 2026 
Notícia

Por que União Brasil antecipou anúncio de apoio a Gabriel Souza 

Partido invoca coerência e diz que seguirá no projeto, mesmo que o PP opte por Luciano Zucco (PL)

Rosane de Oliveira

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS