Por que a base do governo votou contra a convocação de Lulinha

Painel exibe placar de 19 a 12 contra a convocação de Lulinha para depor na CPMI do INSS. Geraldo Magela / Agência Senado / Divulgação

A base do governo na CPMI do INSS conseguiu evitar, por 19 votos a 12, a convocação de Fábio Lula da Silva, o Lulinha, proposta pela oposição em mais uma tentativa de ligar o escândalo ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O que pesa contra Lulinha? Pelo que divulgou o site Poder360, reproduzido por outros veículos, um ex-assessor de Antônio Carlos Camilo Antunes, o "Careca do INSS", disse em depoimento à Polícia Federal que o filho de Lula recebeu um pagamento de R$ 250 milhões e “mesada de R$ 300 mil”.

Até onde se sabe, Edson Claro, o ex-assessor, não apresentou provas do que disse nem detalhou como teriam sido feitos os tais pagamentos. O ex-empregado, que estaria sendo perseguido por Antunes, disse também que Lulinha fez viagens com o Careca do INSS.

Caberá à Polícia Federal e ao Ministério Público investigar se existe fundamento na denúncia que, se verdadeira, é gravíssima. A oposição não quis esperar pela apuração e transformou a publicação do Poder360 no fato do dia e colocou em votação a convocação de Lulinha.

Os governistas rejeitaram usando o mesmo argumento que levou à não aprovação da convocação de Frei Chico, irmão mais velho de Lula e dirigente de uma das federações envolvidas no escândalo do INSS, o de que eles não estão sendo investigados. O entendimento dos aliados do governo é de que a convocação para a CPI tem apenas o objetivo de expor pessoas com fim político. No caso do irmão de Lula, o presidente da Federação dos Aposentados e Pensionistas disse na CPI que Frei Chico “não mexe com dinheiro” e que sua função é apenas institucional.