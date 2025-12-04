Rosane de Oliveira

Rosane de Oliveira

Jornalista formada pela PUCRS, colunista de Política de ZH e apresentadora do programa Gaúcha Atualidade, na Rádio Gaúcha.

Barreira no Congresso
Análise

Por que a base do governo votou contra a convocação de Lulinha

Ex-empregado do “Careca do INSS” disse à Polícia Federal que Fábio Lula da Silva teria recebido R$ 250 milhões e mesada de R$ 300 mil

Rosane de Oliveira

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS