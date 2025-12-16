Rosane de Oliveira

Jornalista formada pela PUCRS, colunista de Política de ZH e apresentadora do programa Gaúcha Atualidade, na Rádio Gaúcha.

Reconhecimento
Por ações sociais, Dunga recebe Medalha Rei Pelé da Câmara dos Deputados

Ex-jogador do Inter e da Seleção Brasileira foi homenageado pela primeira edição da honraria, após proposta da deputada Any Ortiz (Cidadania-RS)

Henrique Ternus

