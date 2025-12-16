Por ações sociais, Dunga recebe Medalha Rei Pelé da Câmara dos Deputados

Any Ortiz levou diploma e medalha a Dunga no escritório dele, em Porto Alegre. Thaís Garcia / Divulgação

A atuação social de Dunga fora dos gramados foi reconhecida com a primeira edição da Medalha Rei Pelé, entregue pela Câmara dos Deputados a pessoas e instituições que contribuem com o desenvolvimento, promoção ou garantia do acesso ao esporte. O ex-jogador da Seleção Brasileira e do Internacional recebeu a honraria nesta segunda-feira (15) da deputada Any Ortiz (Cidadania-RS), que propôs a homenagem.

O capitão do tetra lidera a Seleção do Bem 8, um projeto social em parceria com ex-atletas e empresários para arrecadar alimentos e roupas para moradores de rua e pessoas carentes. Durante a enchente, em 2024, a iniciativa ganhou destaque por entregar 227 casas a famílias atingidas.

— O instituto Dunga não só transforma vidas, como também incentiva autonomia e dignidade com o próprio esforço. Que sirva de farol para inspirar outras pessoas que queiram e possam ajudar — destacou a deputada.