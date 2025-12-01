Podemos tenta convencer Zambiasi a concorrer a deputado

Aos 76 anos, radialista pode voltar à política 14 anos depois de ter encerrado seu último mandato, como senador. Leidiel Morais / Divulgação

Campeão de votos na primeira eleição que disputou, em 1986, o radialista e ex-senador Sérgio Zambiasi poderá voltar à Assembleia Legislativa em 2027. Esse é o desejo dos líderes do Podemos, que tentam convencer Zambiasi a retomar a carreira política por onde começou.

O Presidente estadual do Podemos, Everton Braz, disse à coluna que a meta do partido no Rio Grande do Sul é aumentar a bancada federal de um para dois e dobrar a bancada estadual (de dois para quatro). Caso Zambiasi aceite ser candidato, a expectativa é de uma votação capaz de arrastar mais um deputado, e a bancada chegar a seis.

O problema do Podemos para eleger dois deputados federais é que seu único parlamentar, Maurício Marcon, está de mudança para o PL e ganhou até uma carta de liberação para não precisar esperar até a janela de março. O Podemos terá de reforçar a nominata para recuperar os votos perdidos com a deserção.

Além de Maurício Dziedricki, que já foi deputado federal, o Podemos aposta vice-prefeito de Gravataí, o Doutor Levy, e em vereadores de cidades de médio porte, que foram bem votados na eleição de 2024. A ex-prefeita de Sapiranga Corinha Molling deverá ser candidata a deputada federal.

Zambiasi ainda não é filiado. Ele diz que, no momento, tem dedicação integral ao rádio e, por isso, evita falar sobre possível candidatura.