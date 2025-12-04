PL Mulher do RS declara apoio a Michelle Bolsonaro para a Presidência: "Nome mais preparado"

Michelle Bolsonaro participou de evento do PL Mulher RS em Soledade, no final de outubro. Assessoria de Comunicação PL/RS / Divulgação

No que depender da presidente do PL Mulher no Rio Grande do Sul, Adriane Cherini, Michelle Bolsonaro vai disputar a Presidência em 2026 representando a direita. Adriane compartilhou uma nota de apoio à esposa do ex-presidente Jair Bolsonaro, reforçando que Michelle é o "nome mais preparado" para a disputa.

Adriane defende que a ex-primeira-dama é quem melhor conhece os valores e convicções defendidos por Bolsonaro, com quem é casada desde 2013. Além disso, a gaúcha destaca que Michelle demonstra "grande capacidade, dedicação e compromisso cívico", e ajuda a reforçar o amor pelo Brasil em suas viagens pelo país.

"Cabe a nós cobrar que o Congresso Nacional vote a anistia, permitindo que Bolsonaro concorra em 2026. Mas, caso isso não aconteça, acredito que o melhor nome para nos representar é o de Michelle Bolsonaro, porque ela nos devolve a esperança de um Brasil melhor, com justiça, liberdade, respeito ao povo e amor à pátria", escreveu a presidente do núcleo feminino do PL no RS.

Segundo Adriane, o texto expressa a sua opinião enquanto presidente do PL Mulher, e "ainda" não reflete a visão do diretório estadual dos liberais. A publicação no Instagram em que compartilha a nota, entretanto, recebeu a curtida do perfil oficial do PL gaúcho — presidido por Giovani Cherini, marido de Adriane, que reforçou que, por enquanto, a executiva no Estado não deve manifestar apoio a nenhum nome para a disputa nacional em 2026.

Troca em Porto Alegre

O PL Mulher de Porto Alegre empossou nesta quinta-feira (4) sua nova presidente: Joyce Zucco, esposa do deputado Luciano Zucco. Ela assume o lugar da presidente da Câmara Municipal, Comandante Nádia.

Advogada, Joyce tem participado de diversas agendas públicas com Luciano, mas o partido garante que ela não será candidata no ano que vem.