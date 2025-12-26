PL faz apelo à base do PP para que apoie aliança com Zucco

Em carta, legenda defende candidatura do deputado ao Piratini. Federasul / Divulgação



Em carta aberta divulgada nesta sexta-feira (26), o Partido Liberal

PL do Rio Grande de Sul convida a base do Progressistas (PP) a se aliar ao projeto eleitoral que será encabeçado por Luciano Zucco em 2026. No documento de uma página, o PL começa com uma manifestação genérica sobre o que o partido quer em 2026, com mudanças em relação à política adotada por Eduardo Leite nos últimos anos. Da metade para o fim, a carta é dirigida especificamente aos filiados do PP.

“O Partido Liberal reafirma publicamente o desejo de caminhar ao lado do Progressistas, não apenas na eleição estadual, mas na construção do Rio Grande do Sul que tanto almejamos. Temos uma concepção de mundo que dialoga diretamente com as diretrizes que promovem o progressismo gaúcho. Temos muitas convergências, sempre tivemos lado, representamos com clareza os valores e os costumes da direita”, escreve.

Leia Mais Secretário de Educação de Porto Alegre vai coordenar pré-campanha de Zucco no RS

O documento diz que nos próximos dias o PP realizará seu debate interno e construirá decisões que vão além da disputa eleitoral. “Trata-se de uma definição que vai muito além da disputa eleitoral. Trata-se de uma visão de mundo. Do que considera certo ou errado. Desde 2019, mais de 800 mil gaúchos migraram para Santa Catarina. Esse dado, por si só, já escancara a urgência da mudança que precisamos promover. Chega de ver nossos filhos em busca de oportunidade longe de casa. É aqui que queremos ficar”, escreve a direção do PL.

“Por isso, convidamos todos os progressistas do Sul a, juntos, construirmos um Estado mais justo, próspero, fraterno e reconciliado com sua própria história. Queremos um Rio Grande diferente do que temos vivido. Um Estado que reencontre suas raízes, seus valores, e seu rumo. Um Estado que devolva à sua gente o orgulho de sua história”, continua a carta.

Entre Luciano Zucco e Gabriel Souza

Embora o presidente do PP, Covatti Filho, e o secretário do Desenvolvimento, Ernani Polo, digam que estão em campanha para ser candidatos ao Piratini, a verdadeira disputa é pelo apoio do partido a Luciano Zucco (PL) ou a Gabriel Souza (MDB). Covatti prefere Zucco e trabalha para ser o vice ou indicar a mãe, Silvana Covatti, para a vaga. Polo quer manter o projeto do qual o PP participa no Estado e está fardado para ser o vice de Gabriel, com amplo apoio do empresariado.

Leia Mais Zucco transfere liderança da oposição na Câmara e foca na pré-candidatura ao Piratini

O PP não tem nem data definida para a reunião em que o diretório decidirá seu futuro. A Zucco, Covatti disse que será no dia 7 ou 13 de janeiro. Polo tem dito que a Comissão Eleitoral deve tratar do assunto após a volta do recesso, em fevereiro. Da comissão participam todos os deputados estaduais, os federais, o senador Luís Carlos Heinze, uma representação dos prefeitos e o presidente de honra, Celso Bernardi.