Não era bem assim
Pimenta nega ter indicado Laura Sito como sua sucessora na Câmara

Candidato do PT ao Senado diz que a deputada integra seu grupo, mas que o "número 1" é Valdeci Oliveira

