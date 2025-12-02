Pimenta nega ter indicado Laura Sito como sua sucessora na Câmara

Paulo Pimenta afirma que fará campanha para todos os candidatos do PT e de partidos aliados. Camila Hermes / Agencia RBS

Causou rebuliço no PT a informação passada à coluna de que Paulo Pimenta teria indicado a deputada estadual Laura Sito como "herdeira" dos seus votos na Câmara. Pimenta esclareceu à coluna que a notícia não é verdadeira:

— A Laura é do nosso grupo, será candidata a deputada federal, mas o número 1 é o deputado Valdeci Oliveira, que, como eu, tem base eleitoral em Santa Maria. A Laura é a número 2.

Pimenta avisou que, como candidato ao Senado, fará campanha para todos os candidatos do PT e de partidos aliados: