Pimenta nega ter indicado Laura Sito como sua sucessora na Câmara

Causou rebuliço no PT a informação passada à coluna de que Paulo Pimenta teria indicado a deputada estadual Laura Sito como "herdeira" dos seus votos na Câmara. Pimenta esclareceu à coluna que a notícia não é verdadeira:
— A Laura é do nosso grupo, será candidata a deputada federal, mas o número 1 é o deputado Valdeci Oliveira, que, como eu, tem base eleitoral em Santa Maria. A Laura é a número 2.
Pimenta avisou que, como candidato ao Senado, fará campanha para todos os candidatos do PT e de partidos aliados:
— Não vou privilegiar um ou outro candidato.