PGE garante contratação de radares meteorológicos para o RS que estava suspensa na Justiça

Por decisão da 2ª Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do RS (TJ-RS), o governo do Estado poderá dar continuidade à licitação para aquisição de três radares meteorológicos de última geração. O certame estava suspenso desde setembro e foi autorizado nesta quarta-feira (17) após recurso da Procuradoria-Geral do Estado (PGE).

Com o despacho, o governo dará andamento ao procedimento para contratar a empresa Climatempo, que ofereceu a melhor proposta no leilão. O serviço terá o custo de R$ 177,77 milhões, quase R$ 9 milhões a menos do que o limite estabelecido pelo Piratini no edital. A compra dos equipamentos será feita com recursos do fundo da reconstrução (Funrigs).

O governo sustenta que os radares vão permitir alertas mais rápidos sobre ciclones, granizo e formação de tornados, medida considerada essencial para proteger vidas e reduzir prejuízos causados por eventos climáticos extremos. Os equipamentos também fortalecem a atuação da Defesa Civil, ampliando o preparo para enfrentar calamidades.

Em setembro, uma decisão liminar suspendeu a contratação, após pedido da Associação Brasileira das Indústrias de Materiais de Defesa e Segurança (Abimde). A entidade questionou o modelo de negócio, por pregão eletrônico, considerado menos complexo e especializado. A Abimde pediu a exigência de comprovação de capacidade técnica e profissional do vencedor da disputa.

Na sustentação, a PGE defendeu a legalidade do processo licitatório e defendeu a urgência da compra dos radares, levando em conta, inclusive, o cronograma de aplicação dos recursos do Funrigs. A procuradoria defendeu também a modalidade pregão eletrônico está em conformidade com a Lei das Licitações, "assegurando a competitividade, economia e transparência ao certame". Além dos equipamentos, a contratação inclui a infraestrutura e operação dos dispositivos.

O governo pretende instalar os novos radares em três cidades: Manoel Viana, no oeste, Soledade, no norte, e Pelotas, no sul. A região leste já tem um equipamento, instalado em Porto Alegre. A escolha por estes municípios leva em conta a melhor localização para garantir monitoramento em todo o território gaúcho.