Rosane de Oliveira

Jornalista formada pela PUCRS, colunista de Política de ZH e apresentadora do programa Gaúcha Atualidade, na Rádio Gaúcha.

Prevenir para não remediar
PGE garante contratação de radares meteorológicos para o RS que estava suspensa na Justiça

Decisão da 2ª Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do RS, autorizou continuidade da licitação 

Henrique Ternus

