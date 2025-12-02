Rosane de Oliveira

Rosane de Oliveira

Jornalista formada pela PUCRS, colunista de Política de ZH e apresentadora do programa Gaúcha Atualidade, na Rádio Gaúcha.

Eleições 2026
PDT banca candidatura de Juliana Brizola e se afasta de aliança com o PT

Líderes pedetistas se reuniram na noite de segunda-feira (1º) para avaliar movimentos de PT e MDB

Henrique Ternus

