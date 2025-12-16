Paula Mascarenhas deixa o PSDB e vai acompanhar Leite

Paula Mascarenhas é titular da Secretaria Extraordinária de Relações Institucionais no govereno Leite. João Pedro Rodrigues / Divulgação

Depois de quase uma década, a ex-prefeita de Pelotas Paula Mascarenhas anunciou nesta terça-feira (16) sua saída do PSDB, partido que presidiu no Rio Grande do Sul até o dia 5 de dezembro e pelo qual chegou a ser lançada pré-candidata a governadora. A saída de Paula era dada como certa desde que o governador Eduardo Leite deixou o partido para se filiar ao PSD, mas ela preferiu ficar e aguardar o rumo que o partido tomaria. Com a confirmação do vereador Moisés Barboza na presidência, por indicação do deputado Aécio Neves, ela entendeu que seu ciclo no PSDB tinha chegado ao fim.

Em carta aberta dirigida a “amigos, companheiros de luta política, filiados do PSDB, gaúchos e gaúchas”, Paula diz que tomou a decisão de se desfiliar depois de profunda reflexão.

“Guardo profunda gratidão e afinidade com os princípios históricos que sempre nortearam o PSDB: a responsabilidade fiscal, a defesa inegociável das instituições democráticas, o combate à corrupção e o compromisso inadiável com as reformas necessárias ao desenvolvimento do Brasil e do Rio Grande do Sul. Foram esses valores que me motivaram a ingressar no partido e a dedicar os melhores anos da minha vida pública à sua construção em nosso Estado”, escreveu.

Na carta, Paula justifica a saída dizendo que a composição da nova direção nomeada no Estado, formada majoritariamente por pessoas que, nos últimos meses, "dedicaram-se a combatê-la internamente", com métodos que rejeita profundamente, tornou insustentável sua permanência.

“A política da ‘guerra de guerrilha’ e do desgaste interno se opõe radicalmente aos valores que sempre defendi. Essa forma de fazer política não me representa, nem representa o PSDB que ajudei a construir com tanto empenho e com tanta lealdade. Lembro-me de quando o então deputado Bernardo de Souza — com quem tive o orgulho de trabalhar por anos, meu mestre e meu farol na política —, ao trocar de partido, proferiu uma frase que hoje resume perfeitamente meu sentimento: ‘Estou mudando para não mudar’”, escreveu.

À coluna, Paula disse que não vai se filiar imediatamente, embora o caminho lógico seja o PSD, já que deseja militar ao lado do governador Eduardo Leite. Na carta, ela agradece a todos os tucanos históricos, aos filiados que a apoiaram com lealdade, ao presidente Marconi Perillo, com quem conviveu na condição de vice-presidente nacional e presidente estadual, e que a tratou “com respeito e consideração”, e à população, pela confiança depositada.

“O futuro segue sendo de luta e de construção — e nele estarei, com a mesma determinação de sempre”, concluiu.

Prezados amigos, companheiros de luta política, filiados do PSDB, gaúchos e gaúchas,

Após quase uma década de militância dedicada ao PSDB – partido pelo qual tive a honra de ser eleita prefeita de Pelotas por duas vezes e do qual fui presidente estadual nos últimos dois anos, eleita por unanimidade –, comunico, após profunda reflexão, minha decisão de me desfiliar da legenda.

Guardo profunda gratidão e afinidade com os princípios históricos que sempre nortearam o PSDB: a responsabilidade fiscal, a defesa inegociável das instituições democráticas, o combate à corrupção e o compromisso inadiável com as reformas necessárias ao desenvolvimento do Brasil e do Rio Grande do Sul. Foram esses valores que me motivaram a ingressar no partido e a dedicar os melhores anos da minha vida pública à sua construção em nosso estado.

Infelizmente, a composição da nova direção nomeada no estado – formada majoritariamente por pessoas que, nos últimos meses, dedicaram-se a me combater internamente com métodos que rejeito profundamente –, tornou insustentável minha permanência.

A política da “guerra de guerrilha” e do desgaste interno se opõe radicalmente aos valores que sempre defendi. Essa forma de fazer política não me representa, nem representa o PSDB que ajudei a construir com tanto empenho e com tanta lealdade. Lembro-me de quando o então deputado Bernardo de Souza - com quem tive o orgulho de trabalhar por anos, meu mestre e meu farol na política -, ao trocar de partido, proferiu uma frase que hoje resume perfeitamente meu sentimento: “Estou mudando para não mudar.”

Meus princípios, minhas convicções e meu compromisso com Pelotas, com a minha região e com o meu estado permanecem inabaláveis. Continuarei trabalhando com a mesma dedicação de sempre pelos valores que sempre me guiaram, agora em um novo espaço partidário, que será oportunamente anunciado, e que me permitirá seguir atuando ao lado de grandes líderes, como o governador Eduardo Leite.

Agradeço a todos os tucanos históricos, aos filiados que sempre me apoiaram com lealdade, ao presidente Marconi Perillo, com quem convivi na condição de vice-presidente nacional e presidente estadual, e que me tratou com respeito e consideração, e à população, pela confiança depositada ao longo desses anos. O futuro segue sendo de luta e de construção – e nele estarei, com a mesma determinação de sempre.

Paula Mascarenhas

Ex-prefeita de Pelotas