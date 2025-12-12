Rosane de Oliveira

Jornalista formada pela PUCRS, colunista de Política de ZH e apresentadora do programa Gaúcha Atualidade, na Rádio Gaúcha.

Troca de comando 
Patricia Dall'Acqua será a nova presidente da associação dos procuradores do RS

Solenidade de posse ocorre na próxima segunda-feira (15), na sede da Apergs

Henrique Ternus

