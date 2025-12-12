Patricia Dall'Acqua será a nova presidente da associação dos procuradores do RS

Nova presidente da Apergs, Patricia Bernardi Dall'Acqua, tem 25 anos de carreira. Apergs / Divulgação

O jornalista Henrique Ternus colabora com a colunista Rosane de Oliveira, titular deste espaço.

A nova diretoria da Associação dos Procuradores do Estado (Apergs) tomará posse para o biênio 2026-2027 nesta segunda-feira (15), em solenidade na sede da entidade. A Apergs será presidida pela procuradora Patricia Bernardi Dall’Acqua.

Com 25 de anos de carreira, Patricia assume no ano em que a associação completa 60 anos de atuação pelas causas da advocacia pública e dos procuradores do Estado.

Leia Mais CNJ garante bônus salarial para juízes federais durante licença-maternidade e paternidade

— Assumo a presidência da Apergs com profundo senso de gratidão aos colegas e a responsabilidade de trabalhar pelo fortalecimento da carreira dos procuradores do Estado e da advocacia pública — destaca a nova presidente.

A nova diretoria é formada pelos procuradores do Estado Melissa Guimarães Castello (vice-presidente para Assuntos Institucionais e Políticos), Telmo Lemos Filho (vice-presidente Administrativo e Financeiro) e Pedro Campos Marques (vice-presidente de Núcleos). A Escola Superior da Apergs (ESAPERGS) terá como diretor-presidente o procurador do Estado Matheus Silva de Gregori. A procuradora Adriana Menezes de Simão Kuhn será vice-presidente.

Quem é a nova presidente

Procuradora do Estado do Rio Grande do Sul desde o ano 2000, Patricia Bernardi Dall'Acqua é formada em Direito pela Universidade de Passo Fundo e especialista em Direito Administrativo pela Universidade de Caxias do Sul. Tem formação em Mediação de Conflitos pela Ajuris e no Projeto de Negociação da Harvard Law School pela CMI INTERSER.

Leia Mais Leite é cobrado a se apresentar como opção para o Planalto em 2026

Na Procuradoria-Geral do Estado, atuou nas Procuradorias Regionais de Caxias do Sul e Canoas, na Procuradoria do Domínio Público Estadual, onde está lotada atualmente, e na Procuradoria Liquidação e Execução. Exerceu funções de dirigente de equipes, coordenadora de especializada, Procuradora Corregedora e dois mandatos no Conselho Superior.