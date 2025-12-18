Pai e filho estarão à frente da prefeitura e da Câmara de Santa Cruz em 2026

O jornalista Pedro Garcia colabora com a colunista Rosane de Oliveira, titular deste espaço.
A família Moraes, que há mais de três décadas protagoniza a política na região de Santa Cruz do Sul, acaba de alcançar um feito pouco comum. Em 2026, o clã estará, simultaneamente, à frente da Câmara dos Vereadores e da prefeitura, além de ter representantes na Assembleia Legislativa e Câmara dos Deputados.
A proeza foi conquistada com a eleição, nesta quinta-feira (18), do vereador Serginho Moraes (PL) para a presidência do Legislativo municipal no ano que vem. Serginho é filho do prefeito Sérgio Moraes (PL) e da deputada estadual Kelly Moraes (PL).
Aos 32 anos, o vereador foi o último integrante da família a ingressar na política — está no segundo mandato de vereador. Seu irmão mais velho, Marcelo Moraes (PL), cumpre o segundo mandato na Câmara Federal.
Desde a primeira eleição de Sérgio Moraes para vereador, na década de 1980, a família jamais ficou longe do poder. Sérgio já havia sido prefeito duas vezes entre os anos 1990 e 2000 antes de se eleger novamente, em 2024. Também foi deputado estadual e federal.
Kelly, após se projetar como primeira-dama, também teve um mandato em Brasília, foi prefeita, vereadora e agora está na Assembleia. Embora estejam divorciados há vários anos, os dois se mantém lado a lado nas fileiras políticas. Marcelo, por sua vez, teve uma rápida passagem pela Câmara de Vereadores e logo depois tornou-se deputado, primeiro estadual e depois federal.