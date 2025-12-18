Rosane de Oliveira

Jornalista formada pela PUCRS, colunista de Política de ZH e apresentadora do programa Gaúcha Atualidade, na Rádio Gaúcha.

Negócio de família
Pai e filho estarão à frente da prefeitura e da Câmara de Santa Cruz em 2026

Vereador Serginho Moraes (PL), filho do prefeito Sérgio Moraes, foi eleito presidente do Legislativo

