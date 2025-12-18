Pai e filho estarão à frente da prefeitura e da Câmara de Santa Cruz em 2026

Serginho Moraes foi eleito presidente da Câmara nesta quinta-feira (18). Jacson Stülp / Câmara de Santa Cruz do Sul / Divulgação

O jornalista Pedro Garcia colabora com a colunista Rosane de Oliveira, titular deste espaço.

A família Moraes, que há mais de três décadas protagoniza a política na região de Santa Cruz do Sul, acaba de alcançar um feito pouco comum. Em 2026, o clã estará, simultaneamente, à frente da Câmara dos Vereadores e da prefeitura, além de ter representantes na Assembleia Legislativa e Câmara dos Deputados.

A proeza foi conquistada com a eleição, nesta quinta-feira (18), do vereador Serginho Moraes (PL) para a presidência do Legislativo municipal no ano que vem. Serginho é filho do prefeito Sérgio Moraes (PL) e da deputada estadual Kelly Moraes (PL).

Aos 32 anos, o vereador foi o último integrante da família a ingressar na política — está no segundo mandato de vereador. Seu irmão mais velho, Marcelo Moraes (PL), cumpre o segundo mandato na Câmara Federal.

Desde a primeira eleição de Sérgio Moraes para vereador, na década de 1980, a família jamais ficou longe do poder. Sérgio já havia sido prefeito duas vezes entre os anos 1990 e 2000 antes de se eleger novamente, em 2024. Também foi deputado estadual e federal.