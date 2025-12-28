Rosane de Oliveira

Jornalista formada pela PUCRS, colunista de Política de ZH e apresentadora do programa Gaúcha Atualidade, na Rádio Gaúcha.

Demarcação de território
Análise

Oposição na Câmara vai protocolar mais um pedido de impeachment de Moraes

Deputado Cabo Gilberto dará entrevista coletiva nesta segunda-feira (29) e pedirá suspensão do recesso

