Oposição na Câmara vai protocolar mais um pedido de impeachment de Moraes

Na esteira da crise de imagem pela qual passa o ministro Alexandre de Moraes, o líder da oposição na Câmara, deputado Cabo Gilberto (PL-PB), pretende protocolar nesta segunda-feira (29) um novo pedido de impeachment. Antes, às 16h, o deputado dará uma entrevista coletiva para expor os motivos da oposição para acrescentar mais um pedido de impeachment à pilha que repousa na gaveta do presidente do Senado, Davi Alcolumbre.

A oposição também vai defender a suspensão do recesso parlamentar, alegando que o Congresso tem obrigação de investigar as denúncias que pesam contra Moraes.

O movimento da oposição é político, de demarcação de território. Os adversários do ministro sabem que, mesmo diante da acusação de que ele teria pedido ao presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, para autorizar a venda do Banco Master ao Banco Regional de Brasília, as chances de Alcolumbre levar adiante o processo de impeachment são remotas.

Primeiro, que Galípolo não confirmou ter recebido algum tipo de pressão do ministro. Segundo, que o Banco Central liquidou o Master. Significa que se houve algum tipo de pedido, a autoridade monetária não deu atenção. Terceiro, que não há norma que impeça cônjuges ou filhos de ministros do Supremo Tribunal Federal de advogarem.