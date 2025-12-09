O que os gaúchos consideram prioridade para o Tribunal de Contas fiscalizar

Projeto do TCE-RS colheu respostas entre 16 de outubro e 21 de novembro. TCE-RS / Divulgação

Para saber o que os gaúchos consideram prioridade na fiscalização em 2026, o Tribunal de Contas do Estado (TCE-RS) realizou uma pesquisa chamada Escuta Cidadã. Os resultados divulgados nesta terça-feira (9) mostram que saúde, segurança e educação estão entre as maiores preocupações de quem entrou no site do tribunal para responder à pesquisa, realizada entre 16 de outubro e 21 de novembro de 2025.

O primeiro lugar, com 82%, ficou para acesso a consultas, cirurgias e exames especializados na saúde. Em segundo lugar, com 80% das menções, apareceu estrutura e recursos humanos para atendimento da Lei Maria da Penha. Seguem-se condições de infraestrutura das escolas (71%), prevenção a enchentes e desastres ambientais (55%), saúde das contas públicas, incluindo o cumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal (45%).

De acordo com o ouvidor do TCE-RS, conselheiro Cezar Miola, houve um amplo esforço institucional para alcançar o maior público possível:

— A pesquisa foi amplamente divulgada, com a utilização de diferentes estratégias e meios de comunicação: publicações no portal, em boletins internos e nas redes sociais do Tribunal, notícias em diversos veículos de comunicação, divulgação por parceiros institucionais, além do uso de banners e da distribuição de cartões com QR Code de acesso à pesquisa em locais de grande circulação, como a Rodoviária de Porto Alegre e em 10 praças de pedágio em diversas regiões do Estado.

Para o diretor de Controle e Fiscalização do TCE-RS, Roberto Tadeu de Souza Júnior, a diversidade das estratégias foi fundamental para ampliar a representatividade da consulta.

— Essa abordagem multimodal ampliou o alcance e a representatividade da amostra, permitindo captar percepções diversas e qualificadas da sociedade gaúcha — concluiu.

Resultados por área

Saúde

Acesso a consultas, cirurgias e exames especializados (82%)

Acesso a medicamentos (45%)

Existência e atuação dos canais de ouvidoria, denúncias e pesquisas de satisfação do atendimento das unidades de saúde (26%)

Vacinação infantil (20%)

Atuação da vigilância epidemiológica (11%)

Educação

Condições de infraestrutura das escolas (71%)

Oferta de vagas em creches e pré-escolas (54%)

Educação em tempo integral (36%)

Ensino de história e cultura africana, afro-brasileira e indígena (17%)

Segurança Pública (Lei Maria da Penha)

Estrutura e recursos humanos para atendimento (80%)

Casas da Mulher Brasileira, centros de referência e núcleos de atendimento (46%)

Previsão orçamentária para políticas para mulheres (36%)

Saneamento e Meio Ambiente

Prevenção a enchentes e desastres ambientais (55%)

Preservação ambiental (35%)

Coleta e tratamento de esgoto (38%)

Destinação de resíduos sólidos (34%)

Abastecimento de água (24%)

Gestão Fiscal e Governança