O que os gaúchos consideram prioridade para o Tribunal de Contas fiscalizar

Para saber o que os gaúchos consideram prioridade na fiscalização em 2026, o Tribunal de Contas do Estado (TCE-RS) realizou uma pesquisa chamada Escuta Cidadã. Os resultados divulgados nesta terça-feira (9) mostram que saúde, segurança e educação estão entre as maiores preocupações de quem entrou no site do tribunal para responder à pesquisa, realizada entre 16 de outubro e 21 de novembro de 2025.
O primeiro lugar, com 82%, ficou para acesso a consultas, cirurgias e exames especializados na saúde. Em segundo lugar, com 80% das menções, apareceu estrutura e recursos humanos para atendimento da Lei Maria da Penha. Seguem-se condições de infraestrutura das escolas (71%), prevenção a enchentes e desastres ambientais (55%), saúde das contas públicas, incluindo o cumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal (45%).
De acordo com o ouvidor do TCE-RS, conselheiro Cezar Miola, houve um amplo esforço institucional para alcançar o maior público possível:
— A pesquisa foi amplamente divulgada, com a utilização de diferentes estratégias e meios de comunicação: publicações no portal, em boletins internos e nas redes sociais do Tribunal, notícias em diversos veículos de comunicação, divulgação por parceiros institucionais, além do uso de banners e da distribuição de cartões com QR Code de acesso à pesquisa em locais de grande circulação, como a Rodoviária de Porto Alegre e em 10 praças de pedágio em diversas regiões do Estado.
Para o diretor de Controle e Fiscalização do TCE-RS, Roberto Tadeu de Souza Júnior, a diversidade das estratégias foi fundamental para ampliar a representatividade da consulta.
— Essa abordagem multimodal ampliou o alcance e a representatividade da amostra, permitindo captar percepções diversas e qualificadas da sociedade gaúcha — concluiu.
Resultados por área
Saúde
- Acesso a consultas, cirurgias e exames especializados (82%)
- Acesso a medicamentos (45%)
- Existência e atuação dos canais de ouvidoria, denúncias e pesquisas de satisfação do atendimento das unidades de saúde (26%)
- Vacinação infantil (20%)
- Atuação da vigilância epidemiológica (11%)
Educação
- Condições de infraestrutura das escolas (71%)
- Oferta de vagas em creches e pré-escolas (54%)
- Educação em tempo integral (36%)
- Ensino de história e cultura africana, afro-brasileira e indígena (17%)
Segurança Pública (Lei Maria da Penha)
- Estrutura e recursos humanos para atendimento (80%)
- Casas da Mulher Brasileira, centros de referência e núcleos de atendimento (46%)
- Previsão orçamentária para políticas para mulheres (36%)
Saneamento e Meio Ambiente
- Prevenção a enchentes e desastres ambientais (55%)
- Preservação ambiental (35%)
- Coleta e tratamento de esgoto (38%)
- Destinação de resíduos sólidos (34%)
- Abastecimento de água (24%)
Gestão Fiscal e Governança
- Saúde das contas públicas e cumprimento da LRF (45%)
- Regularidade das licitações e contratos (41%)
- Aplicação dos recursos em educação e saúde (41%)
- Transparência e acesso à informação (33%)
- Gastos com pessoal (20%)
- Ouvidorias públicas (7%)