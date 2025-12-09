Rosane de Oliveira

Rosane de Oliveira

Jornalista formada pela PUCRS, colunista de Política de ZH e apresentadora do programa Gaúcha Atualidade, na Rádio Gaúcha.

Voz ao povo
Notícia

O que os gaúchos consideram prioridade para o Tribunal de Contas fiscalizar

Pesquisa Escuta Cidadã mostrou que saúde, segurança e educação lideram preocupações de quem entrou no site para votar

Rosane de Oliveira

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS