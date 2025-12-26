O que a fuga de Silvinei e Ramagem ensina sobre vigilância a condenados

Condenado há 24 anos e seis meses de prisão, Silvinei ainda não estava preso. Edilson Rodrigues / Agência Senado / Divulgação

Com um caso bem-sucedido de fuga, o do deputado Alexandre Ramagem, e outro que por pouco não se consumou, a Polícia Penal dos Estados e a Polícia Federal terão de redobrar a vigilância sobre condenados por envolvimento na trama golpista de 2022. A quase fuga do ex-diretor da Polícia Federal Silvinei Vasques, capturado nesta sexta-feira (26) no Paraguai, diz muito sobre a criatividade dos condenados na hora de fugir.

Silvinei abdicou da própria identidade para tentar se evadir. De brasileiro passou a paraguaio, portador de um passaporte “legítimo” emitido em 6 de novembro deste ano. Trocou o incomum nome de “Silvinei” por um mais sonoro para um paraguaio — Julio Eduardo Baez Fernandes, nascido em Puerto Stroessner, em 14 de dezembro de 1981. Era esse o antigo nome de Ciudad del Este, numa homenagem ao ditador Alfredo Stroessner, que viria a morrer exilado no Brasil. A cidade mudou de nome em 1989, quando caiu o regime de Streessner, mas Julio Eduardo já existia na imaginação dos falsificadores de passaportes.

Condenado a 24 anos e seis meses de prisão, Silvinei ainda não estava preso como Jair Bolsonaro e os demais integrantes do núcleo central da trama golpista porque foi julgado mais tarde, junto a outros personagens de menor relevância. O papel dele na trama foi tentar impedir, com blitze em diferentes pontos do Nordeste, que os eleitores do candidato Lula chegassem às urnas para votar. Tudo, naturalmente, precedido de extensa pesquisa sobre as seções eleitorais em que o petista teve melhor desempenho na primeira turma.

Quem parou Silvinei naquele dia foi o ministro Alexandre de Moraes, que o ameaçou de prisão se não desmobilizasse a PF, entendendo que a fiscalização dos ônibus era ilegal.

Eis que na véspera de Natal Silvinei põe em prática o plano de fuga, sabendo que a Polícia Rodoviária Federal nesses feriados concentra seu efetivo em operações para evitar acidentes rodoviários e os policiais penais têm centenas de usuários de tornozeleira eletrônica para monitorar. Quem iria perder tempo em checar os documentos de um pacato cidadão que viaja de carro com um cachorro (ou sozinho) em um carro alugado da Localiza? O plano foi bem-sucedido até certo ponto, porque ele conseguiu chegar a Assunción e estava no Aeroporto Internacional prestes a embarcar para San Salvador, capital de um país governado pela extrema-direita e visitado recentemente pelos irmãos Flávio e Eduardo Bolsonaro.

Ainda não está claro se Silvinei/Julio Eduardo tinha promessa de asilo político no país governado por Nayib Bukele, casualmente nascido em 1981, ano escolhido para o renascimento do ex-diretor da PRF, que veio ao mundo em 1975. Pode ser que estivesse apenas usando o aeroporto local para um voo de conexão — El Salvador não é um hub tão conhecido quanto o Panamá, mas recebe passageiros de vários países em conexão para os Estados Unidos.

Sabe-se que Silvinei saiu de Santa Catarina, onde morava enquanto aguardava o julgamento do recurso à condenação, e que na madrugada de Natal a tornozeleira deixou de transmitir o sinal eletrônico. As câmeras de segurança mostraram Silvinei carregando o carro com sacolas e embarcando um cachorro, cujo destino é desconhecido até aqui.

Vem aí o feriadão de Ano-Novo e com ele a possibilidade de que outros condenados banquem os espertalhões, tentando fugir pela imensa fronteira terrestre do Brasil. A Polícia Federal e as polícias penais terão de redobrar a vigilância. Ramagem fugiu pela Guiana e foi parar nos Estados Unidos, de onde dificilmente será deportado porque foi chefe da Agência Brasileira de Inteligência (Abin) e detém informações estratégicas que fazem dele um imigrante diferenciado. Silvinei vai passar o Réveillon em prisão preventiva, porque a fuga à paraguaia não deu certo.





