Novo prefeito toma posse em Viamão após cassação de Bortoletti

O vereador Rodrigo Pox (Podemos) tomou posse como prefeito interino de Viamão nesta quinta-feira (18). Ele assume o cargo após a saída de Rafael Bortoletti, eleito em 2024, e cuja chapa teve o diploma cassado pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE) por conduta vedada na lei eleitoral. Ele e o vice, Maninho Fauri (ambos do PSDB), participaram de evento de reabertura de um parque durante a campanha.

Em pronunciamento logo após tomar posse como prefeito, Rodrigo Pox destacou a responsabilidade do cargo e a necessidade de "serenidade" diante do cenário municipal, e disse que é preciso "estar preparado para tudo".

— Na verdade, a gente não prevê assumir. Eu faço parte do mesmo projeto do Rafael e do Maninho Fauri. A gente não quer também assumir na condição de um problema do outro. Independente dos dias ou de quanto tempo for, a gente está pronto para assumir com tranquilidade e transparência, conversando com as pessoas, tentando enfrentar este momento conturbado da política, que o povo não tem culpa deste momento.

O acórdão do TRE que afastou a chapa eleita estipula, além do afastamento, a realização de nova eleição no município. Ainda não há uma data prevista para o pleito. Por enquanto, a prefeitura fica nas mãos da presidência da Câmara de Vereadores, cargo atualmente ocupado por Pox.

Uma sessão extraordinária para eleger a Mesa Diretora de 2026 foi marcada para esta sexta-feira (19), às 14h. A posse da nova presidência deve ocorrer no dia 6 de janeiro, segundo o regimento interno da Câmara, e, de acordo com o TRE, Pox terá de transferir o cargo de prefeito interino ao sucessor.

O nome mais cotado para assumir a presidência da Câmara em 2026 — e, por consequência, a prefeitura — é o da vereadora Michele Galvão (PSDB). Ela será lançada como candidata da base do governo nesta sexta e tem apoio da maioria dos parlamentares. Michele é namorada de Rafael Bortoletti e estava licenciada do Legislativo para comandar a Secretaria da Saúde no município, cargo do qual pediu exoneração nesta quinta-feira.

— Momento que o município mais precisa de mim. As pessoas precisam de políticos éticos, que tenham respeito, que saibam conduzir com seriedade o Legislativo. Espero que a gente possa eleger um grupo sério, ético e que possa contribuir com a nossa cidade. Tem uma composição sendo feita, acredito que não vai ser chapa única, mas vamos pelo que a maioria entender que o futuro de Viamão precisa — disse Michele, evitando assumir que será candidata à presidência do Legislativo.