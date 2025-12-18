Rosane de Oliveira

Rosane de Oliveira

Jornalista formada pela PUCRS, colunista de Política de ZH e apresentadora do programa Gaúcha Atualidade, na Rádio Gaúcha.

Por duas semanas
Notícia

Novo prefeito toma posse em Viamão após cassação de Bortoletti

Presidente da Câmara de Vereadores, Rodrigo Pox (Podemos) assumiu cargo interinamente até a convocação de novas eleições

Henrique Ternus

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS