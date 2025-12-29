Rosane de Oliveira

Jornalista formada pela PUCRS, colunista de Política de ZH e apresentadora do programa Gaúcha Atualidade, na Rádio Gaúcha.

Seguro contra inadimplência
Novo modelo de licitação protege trabalhadores terceirizados de calote

Principal mudança prevê conta vinculada, para garantir o salário dos empregados em caso de inadimplência

