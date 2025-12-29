Novo modelo de licitação protege trabalhadores terceirizados de calote

Secretária Danielle Calazans celebrou novidade do governo estadual. Paloma Fleck / Divulgação

A partir de agora, os editais de licitação para a contratação de prestadores de serviços a órgãos públicos estaduais terão uma espécie de seguro contra o calote. O primeiro edital após a entrada em vigor do decreto que moderniza a gestão e a fiscalização de contratos com empresas terceirizadas foi publicado no dia 23 de dezembro. A principal inovação é a previsão de conta vinculada nos contratos, mecanismo que garante maior segurança aos trabalhadores e ao próprio Estado.

O edital é destinado à contratação de empresa especializada para a prestação de serviços contínuos de limpeza e higienização, com fornecimento de materiais, nas dependências da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio Grande do Sul (Fapergs), em Porto Alegre.

— A contratação com previsão de conta vinculada, que será adotada pela primeira vez no Estado, representa um avanço importante na gestão dos contratos de terceirização. Ela garante maior segurança aos trabalhadores e também ao Estado, ao permitir maior controle sobre os recursos destinados ao cumprimento das obrigações trabalhistas — explica a secretária de Planejamento, Governança e Gestão, Danielle Calazans.

No modelo anterior, quando havia descumprimento das obrigações pela empresa, o Estado precisava efetuar o depósito dos valores em juízo, mesmo se tratando de recursos já previstos no contrato. Com a conta vinculada, esses recursos ficam segregados e podem ser utilizados para o pagamento direto aos trabalhadores, quando necessário, ampliando a transparência, prevenindo passivos trabalhistas e fortalecendo os mecanismos de governança e controle dos contratos públicos.

O decreto, assinado pelo governador Eduardo Leite em dezembro, estabelece a criação de uma conta vinculada a cada contrato. Nela, o Estado pode reter valores referentes a encargos trabalhistas, como férias, 13º salário e FGTS, assegurando o pagamento aos empregados mesmo em situações de inadimplência das empresas contratadas. A medida também reduz riscos de interrupção de serviços essenciais, como limpeza, vigilância e manutenção de prédios públicos.

O subsecretário da Central de Licitações (Celic), Felipe Cruzeiro, explica que os valores referentes às verbas trabalhistas ficarão retidos em uma conta bloqueada junto ao Banrisul. A empresa só terá acesso aos recursos após comprovar que realizou os depósitos aos funcionários.