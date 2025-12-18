Novo currículo do Ensino Fundamental de Porto Alegre será lançado nesta sexta-feira

Leonardo Pascoal apresentou documento em outubro. Henry Rodrigues / Smed / Divulgação

Anunciado em outubro, o novo currículo do Ensino Fundamental para a rede municipal será lançado oficialmente pela prefeitura de Porto Alegre nesta sexta-feira (19), após conclusão do período de consulta pública e aprovação pelo Conselho Municipal de Educação. Será a primeira vez que a Capital terá um documento próprio com as diretrizes para as aulas entre os 1º e 9º anos. As novas regras entram em vigor a partir do ano letivo de 2026.

O material proposto pela Secretaria da Educação (Smed) está alinhado às diretrizes da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e do Referencial Curricular Gaúcho (RCG). O secretário Leonardo Pascoal fará o lançamento do currículo no auditório da pasta, a partir das 9h.

Entre as principais novidades, estão a inclusão oficial de Língua Espanhola na grade curricular (do 6º ao 9º ano) e a atualização das aulas de religião e filosofia, que passam a se chamar Estudo Religioso e da Filosofia (do 1º ao 9º ano). A nova configuração promete incluir habilidades de pensamento filosófico que foram elaboradas pelos professores da rede municipal, voltadas à formação crítica e reflexiva dos estudantes.

Em relação ao modelo de avaliação escolar, a Smed mantém o método utilizado atualmente, realizado em três etapas — diagnóstica, formativa e somativa — aplicadas ao longo do ano para monitorar o desenvolvimento e planejar ações educativas. O documento ainda inclui o Sistema de Avaliação Municipal da Educação Básica (Sameb-POA), criado para acompanhar os índices da rede municipal.

— Esse documento representa um divisor de águas na trajetória da nossa rede. Com ele, alcançamos um novo patamar de coerência pedagógica, transformando expectativas em orientações concretas para a prática docente. Cada contribuição feita nesse amplo processo de diálogo com a sociedade nos ajudou a fortalecer o novo currículo e a assegurar que ele reflita a realidade e as necessidades das nossas escolas — destacou Leonardo Pascoal.

O documento ainda contempla a BNCC de Computação e a Educação para as Relações Étnico-Raciais (ERER) como eixos integradores dos componentes curriculares. Segundo a Smed, a iniciativa reforça o compromisso da pasta com a valorização das culturas afro-brasileiras e indígenas, bem como com a promoção da inovação e da tecnologia nos processos educativos.

Tempo integral

Nesta quinta-feira (18), a prefeitura lançou o programa Integraliza POA, para ampliar a oferta de educação em turno inverso no Ensino Fundamental da rede municipal. A iniciativa prevê ampliar de oito para 11 escolas integrais já em 2026, além de outras oito que ampliarão o número de turmas com aulas durante a manhã e a tarde.

A prefeitura calcula ampliar de 1.836 estudantes atendidos em contraturno para 3.475. Além disso, o número de turmas integrais passará de 87 para 145.