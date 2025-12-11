No aniversário de 16 anos, filho de Juliana Brizola ganha título de eleitor de presente

José Inácio e Juliana, com o documento na mão. Julia Lemos Borba / Divulgação

O jornalista Paulo Egídio colabora com a colunista Rosane de Oliveira, titular deste espaço.

Com a política correndo nas veias, José Inácio Brizola não pensou muito para escolher o que queria de aniversário.

Nesta quinta-feira (11), dia em que completou 16 anos, o filho mais velho da ex-deputada Juliana Brizola e bisneto do ex-governador Leonel Brizola decidiu ir com a mãe até a Central de Atendimento ao Eleitor, em Porto Alegre, para emitir seu título eleitoral.

Figura frequente nos eventos do PDT e nas atividades políticas de Juliana, José Inácio já está se preparando para o primeiro encontro com a urna eletrônica e com a vida partidária. Isso porque, além do título de eleitor, o garoto confirmou sua filiação no PDT, com direito à ficha abonada pela mãe.

— Hoje é um dia muito simbólico para mim. É como se eu tivesse ganhado o melhor presente de aniversário, saber que em 2026 vou poder votar na minha mãe pela primeira vez — conta o jovem, que ainda criança acompanhava Juliana nas sessões da Assembleia.