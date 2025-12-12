Nikolas Ferreira apela a empresários gaúchos para que apoiem campanhas da direita em 2026

Deputado Nkolas Ferreira falou para uma plateia repleta de empresários durante uma hora sobre estratégias de comunicação. Carlos Macedo / Divulgação

O jornalista Henrique Ternus colabora com a colunista Rosane de Oliveira, titular deste espaço.

Convidado pela Fecomércio para fazer uma palestra-almoço sobre comunicação, nesta sexta-feira (12), o deputado Nikolas Ferreira (PL-MG) começou dizendo que evitaria falar de política, mas acabou fazendo um apelo aos empresários gaúchos para que apoiem as candidaturas da direita em 2026. Durante cerca de uma hora de fala, repleta de citações bíblicas, o deputado mineiro enfatizou a importância de uma comunicação eficaz para o sucesso das pautas da direita.

Para uma plateia lotada, composta majoritariamente por empresários, além de políticos aliados, Nikolas afirmou que o Brasil "está em uma guerra" política, e por isso sugere que os empresários façam "sacrifícios" em nome do futuro do país. Ele citou a história de um fazendeiro que doou dinheiro para a campanha de Jair Bolsonaro (PL) em 2022 e foi associado ao 8 de Janeiro, e que por isso teria sido perseguido pela esquerda e pela Justiça.

— Óbvio que vão te perseguir (se doar dinheiro para campanha), você não entendeu que estamos numa guerra? Ou você quer ir para uma guerra sem sacrifício? Quem disse que você veio a este mundo pra ser feliz? As tuas preocupações são as que o dinheiro compra, e tudo o que o dinheiro compra não vale muito. Aquilo que você faz hoje pelo seu país, você não tem ideia de como isso pode reverberar lá na frente — bradou, sob aplausos.

De acordo com a legislação eleitoral, as doações financeiras para campanhas eleitorais só são permitidas por pessoas físicas, e não via CNPJ.

Em determinado momento, Nikolas elogiou a comunicação de Jair Bolsonaro e até mesmo de Lula, de quem é opositor, enfatizando que ambos têm identidade fixa e mantêm o mesmo discurso ao longo das suas trajetórias. O deputado chegou a citar um evento em que participou com o atual presidente e que ficou impressionado com a facilidade de Lula em se aproximar das pessoas contando histórias do seu passado e piadas — a mesma linha narrativa usada por Nikolas na sua palestra.

Nikolas foi saudado pelo público em diversas vezes, que o aplaudiu diversas vezes durante a palestra e formou uma longa fila para garantir uma foto com o deputado, já no final do evento. O presidente da Fecomércio, Luiz Carlos Bohn, falou na abertura, saudando os presentes e destacando que a boa comunicação é uma estratégia central para que pessoas e empresas consigam dialogar com a sociedade de forma eficiente.

Cenário para 2026

No final da palestra, respondendo a perguntas da produção do evento e do público, Nikolas reforçou que é preciso construir candidaturas vencedoras para 2026, com foco muito forte no Senado. A estratégia é para que a direita possa enfrentar o que chama de "excessos" do Supremo Tribunal Federal (STF).

— Nós não estamos numa normalidade democrática, e tudo o que você fizer contra isso será considerado antidemocrático. Nós precisamos ano que vem ter maioria no Senado e, principalmente, ter um presidente do Congresso que paute de forma justa o impeachment de algum ministro do STF que tenha cometido crime. Criminoso, nesse país, mesmo que seja juiz, deve ir para a cadeia — sustentou.

Sobre o candidato da direita à Presidência, o deputado do PL disse que o foco deve ser ganhar a eleição, independente se a direita for com Flávio Bolsonaro (PL) ou com algum dos governadores que estão sendo ventilados — de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos); de Goiás, Ronaldo Caiado (União Brasil); de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo); e do Paraná, Ratinho Júnior (PSD).