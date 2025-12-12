Rosane de Oliveira

Jornalista formada pela PUCRS, colunista de Política de ZH e apresentadora do programa Gaúcha Atualidade, na Rádio Gaúcha.

Em Porto Alegre
Notícia

Nikolas Ferreira apela a empresários gaúchos para que apoiem campanhas da direita em 2026

Deputado do PL fez palestra na Fecomércio sobre comunicação, nesta sexta-feira (12)

Henrique Ternus

