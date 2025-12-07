Natal seria melhor sem amigo secreto e sem Papai Noel

Nunca tive muita simpatia pelo Papai Noel, e isso tem tudo a ver com uma das mais cretinas músicas de Natal, que tapo os ouvidos para não escutar no comércio em dezembro.

Gostava da brincadeira do amigo secreto, até perder completamente a graça. Antes que o tribunal de domingo me chame de Grinch, aquele monstro que estragava o Natal, explico essas broncas com a devida justificativa.

A música a que me refiro é "O velhinho", interpretada até pela doce Fernanda Takai, mas a letra é infame, para dizer o mínimo.

O que me incomoda é a estrofe que diz:

“Como é que Papai Noel

Não se esquece de ninguém

Seja rico ou seja pobre

O velhinho sempre vem”.

De onde o advogado e poeta Octávio Babo Filho tirou essa bobagem de que “seja rico ou seja pobre, o velhinho sempre vem”? O primo de Lamartine Babo devia viver numa bolha (ou talvez não tenha conseguido rima melhor) para dizer que Papai Noel não se esquece de ninguém.

Meu ranço com esses versos soma-se a outra sacanagem que fazem com as crianças, que é dizer para se comportarem para ganhar presentes no Natal.

Fui uma criança que não causava problemas. Obediente, estudiosa, cuidadosa com meus irmãos menores. Mesmo assim, nunca recebi nada do Papai Noel, pela simples razão de que meus pais eram pobres e não tinham como entrar na onda dos brinquedos que gostaríamos de ganhar.

Isso não nos fez infelizes. Nosso Natal era de bolachas pintadas, doces feitos pela mãe e encontros com famílias amigas. Lindas lembranças que ficaram tatuadas em minha mente.

Nosso primeiro pinheirinho tinha apenas seis bolas — foi o que o pai conseguiu comprar naqueles tempos pré-históricos em que os produtos da China ainda não tinham chegado à nossa aldeia.

Os vazios na árvore que o pai trouxe da sua plantação de pinheiros foi preenchido com barba de pau, lã de ovelha e musgo.

Incomoda-me a música porque milhares de crianças não têm nem bolachas pintadas para comer no Natal.

Por mais que nós, que vivemos em condição privilegiada, peguemos cartinhas para atender ao sonho das crianças, nem todas as que pedem alguma coisa ao Papai Noel ganham o que pediram e devem achar que a culpa é delas, porque fizeram alguma travessura ou foram mal na escola.

Amigo secreto

Com o amigo secreto é diferente. Já fui uma grande fã dessa brincadeira que garante presente a todos de um determinado grupo, sem pesar para ninguém.

No início a gente pesquisava sobre os gostos do amigo, buscava referências na memória ou simplesmente escolhia um livro ou disco do qual gostávamos para tentar presentear o amigo com aquilo que imaginávamos agradar.

Claro que esse método trazia embutido o risco de ganharmos alguma coisa inútil ou de mau gosto, mas era o risco do negócio. Era divertido na hora da revelação descrever o amigo secreto para que os outros adivinhassem.

A brincadeira perdeu a graça quando alguém teve a ideia de criar a lista de desejos, para facilitar a compra do presente. Ora, se eu quero ler o último da María Dueñas, vou na livraria e compro. Prefiro ser surpreendida pelo talento de um autor que não conheço — foi pela amiga não secreta Luciane Aquino que conheci Elena Ferrante, por exemplo.

O pior de todos os presentes (e me perdoem os que preferem assim) é o “vale”. Já ganhei muito “vale CD” e “vale livro” e fiz bom proveito, mas jamais dei o que seria equivalente a colocar uma nota de R$ 50 num envelope. E ganhei, ao longo da vida, muitos livros que me surpreenderam, CDs de artistas que eu mal conhecia, objetos de casa que guardo com carinho até hoje.

Feitas essas ressalvas, termino dizendo que adoro o Natal com suas luzinhas coloridas, o espírito de fraternidade, as cartinhas com pedidos de chuteira, boneca, material escolar.