Namorada do prefeito cassado em Viamão será prefeita interina em 2026

Vereador Luisinho do Espigão, que assumiu presidência da Câmara após posse de Rodrigo Pox como prefeito interino, cumprimenta Michele Galvão após ter sido eleita. Davi Ferreira / Divulgação

O jornalista Henrique Ternus colabora com a colunista Rosane de Oliveira, titular deste espaço.

Com 15 votos favoráveis, a vereadora Michele Galvão (PSDB) foi eleita presidente da Câmara Municipal de Viamão para 2026, em sessão extraordinária nesta sexta-feira (19). No atual contexto do município, isso significa que, em janeiro, Michele tomará posse também como prefeita interina, já que o prefeito Rafael Bortoletti e seu vice, Maninho Fauri, tiveram a chapa cassada e perderam o mandato. O detalhe: Michele é namorada de Bortoletti.

A vereadora tucana, a primeira mulher eleita para presidir a Câmara de Viamão, ocupava a titularidade da Secretaria da Saúde até esta quinta-feira (18), quando pediu exoneração e voltou ao Legislativo. Nos bastidores, a base aliada do prefeito cassado já articulava a indicação de Michele à presidência da Casa.

Com a cassação de Bortoletti e do vice, o cargo de prefeito tem de ser ocupado pelo presidente da Câmara Municipal até que o Tribunal Regional Eleitoral (TRE) defina uma data para novas eleições na cidade. Essa data será definida na segunda quinzena de janeiro, após a volta do recesso. De acordo com o TRE, a interinidade não é um cargo pessoal e, portanto, muda assim que a nova presidente da Câmara tomar posse.

Nesta quinta, o presidente da Câmara em 2025, vereador Rodrigo Pox (Podemos), tomou posse como prefeito interino. Ele ficará no cargo até o dia 6 de janeiro, quando está prevista a posse de Michele na presidência do Legislativo.

Após a sessão de posse, Michele disse ter retomado o mandato como vereadora por entender que é o momento que o município mais precisa dela. Além disso, a agora ex-secretária afirmou que não sabia do entendimento do TRE de que a interinidade na prefeitura seria transmitida ao próximo presidente.

Michele Galvão enviou nota à coluna reclamando da forma como sua eleição para a presidência da Câmara foi noticiada, alegando "machismo" por ter sua posição resumida "a apenas namorada do prefeito". No texto, a vereadora destaca que, além de ter sido a mulher mais votada da história de Viamão, é enfermeira com doutorado, funcionária concursada e mãe de duas meninas.

Mesa diretora em 2026