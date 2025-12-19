Rosane de Oliveira

Rosane de Oliveira

Jornalista formada pela PUCRS, colunista de Política de ZH e apresentadora do programa Gaúcha Atualidade, na Rádio Gaúcha.

Em família
Notícia

Namorada do prefeito cassado em Viamão será prefeita interina em 2026

Michele Galvão (PSDB) foi eleita presidente da Câmara Municipal nesta sexta-feira (19)

Henrique Ternus

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS